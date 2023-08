A tervek szerint a 2024–2025-ös tanévtől ingyen szerezhetnek B-kategóriás jogosítványt a középiskolások Magyarországon, ami jelenleg – feltéve, ha az összes vizsga, az egészségügyi, az elméleti és a gyakorlati is elsőre sikerül – 360-370 ezer forintba kerül, írja a vg.hu. A tudósítóink szétnéztek a szomszédos országokban, hogy hol, mennyibe kerül a járművezetői engedély megszerzesése. Nem kis meglepetésünkre Horvátországban kell a legmélyebben a zsebébe nyúlnia annak, aki jogsit szeretne.

A középmezőnyben a romániai árak

Romániában legkevesebb 230 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül a B-kategóriás jogosítvány megszerzése, a kiadás azonban a kétszeresére is ugorhat, ha a pályázónak nem sikerül egy év alatt sikeresen vizsgáznia. Ha valaki járművezetői engedélyre vágyik, elsőként fel kell keresnie egy autósiskolát, vagy egy vállalkozói engedéllyel rendelkező oktatót, és be kell fizetnie a többnyire 2300 lejre (170 000 forint, 1 lej 77 forint) rúgó tanfolyami díjat. (Az autósiskolák többségénél lehetőség van részletfizetésre, elsősorban diákoknak). Ezért az összegért a tanítvány 15 alkalomból álló gyakorlati képzésben részesül, amelyek hozzávetőlegesen másfél órás vagy 20 kilométeres vezetésből állnak. A tarifáért az autósiskolák egyhetes elméleti oktatást is biztosítanak, ami nem kötelező.

Ha valaki az alapcsomagban biztosított tanfolyamon felül további gyakorlati vezetést igényel, alkalmanként 11 000 forintnak megfelelő összeget kell fizetnie.

Még a vizsgák előtt szükséges elvégezni a pszichológiai tesztből, orvosi vizsgálatokból álló procedúrát, ami összesen nagyjából 23 ezer forintba kerül. Az elméleti vizsga egyen ára 6000 forintnak megfelelő lej, amit egyszer kell befizetni. 11 ezer forintba kerül a rendőr felügyelete mellett végzett gyakorlati vizsga, amelynek az árát már minden egyes alkalommal meg kell téríteni, ha előzőleg nem sikerül megszerezni a jogosítványt. Mindemellett a sikertelen gyakorlati vizsgák esetén a pályázóknak kötelező módon három újabb terepvezetésen kell részt venniük, ami újabb 33 ezer forint. Ha tehát valaki négyszer is kudarcot vall a gyakorlati vezetés során, további legkevesebb 90 ezer forintnak megfelelő összeget kell lepengetnie. És ez még nem minden: amennyiben valakinek egy év alatt sem sikerül járművezetői engedélyre szert tennie, kénytelen elölről kezdeni az egészet, vagyis minimum újabb 230 ezer forintot kifizetni.

Meg is vásárolható a román jogsi

Számos romániai nagyvárosban nem egyszerű sikeresen vizsgázni, legtöbbször a rendőrök nem megengedőek. Még mindig előfordul azonban, hogy szó szerint megvásárolható a jogosítvány a belügyi alkalmazottak körében tetten érhető korrupciónak betudhatóan. Néhány hónappal ezelőtt hét gyanúsítottat, köztük négy rendőrt vettek őrizetbe a dél-erdélyi Brassó megyében felgöngyölített korrupciós ügyben, miután kiderült, hogy a közlekedési rendőrség munkatársai pénzért vagy egyéb jellegű juttatásért cserébe kivételeztek a sofőrvizsgára jelentkezőkkel, továbbá eltekintettek a szabálysértő sofőrök megbírságolásától. Egy másik, augusztus elején kirobbant megvesztegetési ügyben kenőpénz elfogadásának gyanúja miatt indított bűnvádi eljárást négy, a magyar-román határ mentén fekvő Arad megyei rendőr-főkapitányság dolgozói ellen a korrupcióellenes ügyészség (DNA). A vizsgáztató tisztek a gyanú szerint több alkalommal kenőpénzt kértek és kaptak azért, hogy a gépjárművezetői vizsgán résztvevőket átengedjék a gyakorlati vizsgán.

A vizsgázók a sofőroktatóknak adták át a 200 és 400 euró közötti összegeket, amit azok az autó kesztyűtartójában hagytak a rendőröknek. A pénzért cserébe a rendőrök átengedték a vezetői próbán a vizsgázókat.

Pozsonyban már több mint ezer euróba kerül a jogsi

Szlovákiában idén átlagosan 10-15 százalékkal emelkedett a járművezetői igazolvány megszerzésének ára, Pozsonyban 1100 euró körül mozog a tarifa, az ország többi részén pedig 750 és 900 euró közötti összeget kérnek.

Aki viszont gyorsított eljárásban, azaz egy hónap alatt akar hozzájutni az engedélyhez, annak mélyebben kell a zsebébe nyúlni: 1200-1400 euró közötti összeget fizethet.

A jogosítványhoz szükséges okmánybélyeg ára viszont változatlan marad, továbbra is 33 euró, motorkerékpárra érvényes igazolvány esetében az összeg 16,50 euró. 2022-höz képest változott a vizsgáztatás módja is, már nem írásbeli hanem digitális formában történik a tesztelés. Korábban mintegy 400 kérdés közül kerültek ki a tesztkérdések, idén ez a szám 1500-ra nőtt.

Ukrajnában olcsó, de nehézkes a folyamat

Egy évvel ezelőtt Ukrajnában megváltozott a jogosítvány megszerzésének algoritmusa. Korábban a leendő sofőrnek elméleti tanfolyamon kellett részt vennie az autósiskolában, majd ott elvégezni a gyakorlati kurzust. Ezután tehetett belső vizsgát, amely után a hallgató jogosult lett az elméleti és gyakorlati vizsga letételére az ukrán belügyminisztérium valamelyik szolgáltató központjában.

Az új rendszer szerint módosult a képzés sorrendje, és megszűnt a belső elméleti vizsga szakasza az autósiskolában. Most a hallgató elméleti képzésen vesz részt, amely után vizsgát tesz a KRESZ ismeretéből a belügyminisztérium szolgáltató központjában. Csak ezután kezdheti meg a gyakorlati képzést, amely készségek elsajátításáról a későbbiekben szintén a szolgáltató központban tesz tanúbizonyságot.

A vezetői engedély megszerzéséhez tehát a következő utat kell végigjárni:

elméleti képzés az autósiskolában;

elméleti vizsga a belügyminisztérium szolgáltató központjában;

gyakorlati órák az autósiskolában;

belső vezetői vizsga;

járművezetői vizsga a belügyminisztérium szolgáltató központjában.

A program elméleti részére 64 akadémiai órát (egyenként 45 percet), a gyakorlatra 40 órát szánnak.

Az elméleti képzés általában öt hétig tart. A gyakorlati vizsgát csak öt héttel az elmélet letétele után teljesítheti. Így az autósiskolákban minden képzés legalább tíz hétig (2,5 hónapig) tart.

Jelenleg 1753 akkreditált járművezetőképző intézmény működött Ukrajnában. Az ideiglenesen megszállt területeken található autósiskolák nem üzemelnek.

A képzés költsége régiótól, autósiskolától és a gyakorlati órák számától függ. Az elméletet gyakran online tanítják, ami általában 1000 hrivnyával (9500 forinttal) olcsóbb, mint a jelenléti oktatás. Az elméleti rész elsajátításának költsége régiótól függően 4-7 ezer hrivnya (38-67 ezer forint). A gyakorlati rész minimális (20 óra), alap (30 óra), standard (40 óra) fokozatra oszlik. Általánosságban a 40 leckéből álló standard tanfolyamot alkalmazzák.

Általánosságban alkalmanként 650 hrivnya (6250 forint) az ár. Ennél 50-100 hrivnyával (480-960 forinttal) kevesebbet, de 100-150 hrivnyával (960-1440 forinttal) többet is elkérhetnek.

A Belügyminisztérium szolgáltató központjában történő vizsga letételéhez a hallgatónak rendelkeznie kell útlevéllel, az adóazonosító kód másolatával és az autóvezetésre való alkalmasságot igazoló orvosi igazolással.

Igazolás háziorvostól vagy magánklinikán is szerezhető, ára 250-500 hrivnya (2400-4800 forint) között mozog.

A gyakorlati vizsga letétele a szolgáltató központokban szintén nem ingyenes. A vizsga alatti 20-30 perces vezetésért 300-800 hrivnyát (2800-7700 forintot) kell fizetni. Fizetni kell a jogosítvány, a nyomtatványok és az okmányok előállításáért, kiállításáért, valamint a vizsgáztatásért is. Az elméleti és a gyakorlati vizsga egyenként 13 hrivnyába (125 forintba) kerül.

Az okmányok kiállítási költsége városonként eltér. Kijevben és Lembergben 269 hrivnyába (2570 forintba), Dnyiproban, Harkivban és Odesszában 295 hrivnyába (2820 forintba), Luckban valamivel olcsóbb, 245 hrivnya (2340 forint).

Összességében véve a legdrágábban, 22 600 hrivnyáért (216 ezer forintért) Mikolajivban lehet jogosítványt szerezni, Kijevben 22 400 hrivnya (214 ezer forint), Dnyiproban 21 540 hrivnya (206 ezer forint) az átlagár.

Ungváron valamivel kedvezőbb áron, 17 900 hrivnyáért (171 ezer forintért) juthatnak vezetői engedélyhez a jelentkezők. A legolcsóbban 12 500 hrivnyáért (120 ezer forintért) Szumiban szerezhető jogosítvány.

Fotó: Shutterstock

A kevesebb óraszám ellenére több mint félmillió forintba kerül a horvát jogosítvány

Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a fiataloknak, akik Horvátországban jogosítványt szeretnének szerezni. Dél-nyugati szomszédunkban ugyanis egy B kategóriás vezetői engedély az ország bizonyos részein akár 1400 euróba, vagyis több mint fél millió forintba is kerülhet. Az eltérő árak a különböző autóiskolák óradíjaiból adódnak, melyen a tengermelléken általában magasabbak, mint az ország többi részén. Ahhoz, hogy valaki jogosítványt szerezzen, először is szüksége lesz egy egészségügyi alkalmassági vizsgára, melynek az ára 50 és 70 euró között mozog. Ha az orvosok mindent rendben találtak, akkor a leendő gépkocsivezető megkezdheti az elméleti oktatást. Ez a szakasz hivatalosan 30 órát vesz igénybe és a tanoncoknak óránként általában 6 eurót kell fizetniük. Ezt követően kerülhet sor a KRESZ vizsgára, aminek központilag szabályozott díja 20 euró. A sikeres elméleti vizsga után kezdődhet meg a gyakorlati oktatás. A törvényhozók az előírt óraszámot 35 órában határozták meg, melyhez nem társul kilométerbeli megkötés. A gyakorlati órák díjai nagyon változóak.

Míg az ország keleti részén fekvő Eszéken 22 eurót kérnek egy óra oktatásért, addig Dubrovnikban nem ritkák a 30 eurós tarifák sem.

A szükséges óraszám levezetése után a diák gyakorlati vizsgát tehet, melynek összege egységesen 32 euró. Sikeres vizsga esetén a leendő sofőrnek már csak egy elsősegély tanfolyamra lesz szüksége, mely szintén fixen 60 euróba kerül. Ha ez is sikerül, akkor nem maradt más hátra, minthogy bemenjen a legközelebbi rendőrőrsre, ahol 20 euró és egy igazolványkép ellenében 2 héten belül kézhez kapja a vezetői engedélyét. Ha viszont valaki nem olyan szerencsés, hogy minden vizsgát elsőre sikeresen megoldjon, az további költségekre számíthat. A pótvizsga díja megegyezik a hagyományos vizsgákéval, azonban sikertelen gyakorlati vizsga esetén a tanuló csak akkor vizsgázhat újra, ha előtte legalább 5 pót órát vezet. Horvátországban egyébként az autósiskolák működését komolyan szabályozzák. Az oktatásra használt járművek például nem lehetnek öregebbek 7 évnél és az oktatóknak is évente alkalmassági vizsgát kell tenniük.

Tizenkéthavi részletfizetési lehetőség a szerb autósiskoláknál

A B kategóriás járművezetői engedély megszerzése Szerbiában nem olcsó mulatság. Az ottani egy havi nettó átlagbért kell érte kifizetni, a nettó minimálbérnek pedig több mint a kétszeresét. Általában az autósiskolák árjegyzéke alapján a teljes költség 80-100 ezer dinárt tesz ki, ami megközelítőleg 300 ezer forintot jelent.

A legkedvezőbb fellelhető akciós kínálat most 79 999 dinár, az ennél drágábbak esetében általában többhavi részletben is lehet fizetni.

Az ár magában foglalja a 40 órás elméleti oktatást, ami egy-egy 45 perces óra esetében átlagosan 450 dinár. Szintén 40 órát kell gyakorlati oktatással eltölteni, ami óránként 1700 dinár, ebben benne vannak az üzemanyag költségek is. Ez képezi valójában a legnagyobb tételt. Az elméleti vizsga, azaz a teszt kitöltése 5000 dinárba kerül. A gyakorlati rész vizsgája esetében is 5000 dinárt kell előre befizetni. Elsősegélyből is vizsgázni kell, ami 5000 dinár, valamint 8000 dináros külön illetéket is be kell fizetni. Mivel az alacsony életszínvonal miatt kevesen tudják egy összegben kifizetni a költségeket, általában azt a verziót választják, hogy a 100 ezer dinár körüli teljes összeget 12 hónap alatt egyenlő részletekben fizetik ki. Sikertelen vizsga esetén csak az 5000 dináros illetéket kell az elméleti és a gyakorlati rész esetében is újra befizetni. Aki pedig a kötelező 40 óra felett is szeretne gyakorlati oktatásban részesülni, azaz oktató felügyelete mellett vezetni, óránként 1800 dinárt kell fizetnie érte.

Forrás: vg.hu