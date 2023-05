A portfolio.hu által jegyzett cikk szerint a hvg.hu-n szerdán - az elmúlt hónapok előzményeit figyelembe véve - olyan meglepő információk jelentek meg a felszámolás alatt álló Dunaferr értékesítésével kapcsolatban, hogy négy cég/pályázó fejezte ki valódi érdeklődési szándékát a Dunai Vasmű iránt, de a Liberty Steel nincs közöttük. Az információkat az említett portál mellett és mások is átvették. A duol.hu e témában kivárt, hiszen piaci források szerint a Liberty Stel szintén jelezte határozott szándékát a Részvételi Felhívásban közzétetteknek megfelelően és mindezt az előírt határidőre - olvashaó a portfolio.hu-n.

A portál ezt követően megkereste a témában illetékes Gazdaságfejlesztési Minisztériumot, ahonnan ezt a konkrét információt nem erősítették ugyan meg hivatalosan az értékesítés jelenlegi fázisában, azt ugyanakkor érdeklődésükre jelezték, hogy a hvg.hu-n megjelent listával több probléma is van, és több helyen is hamis látszatot kelt.

A dezinformáció hamis látszata

A minisztérium azon az állásponton van, miszerint valakik a Dunaferr sikeres értékesítése körül akarnak zavart kelteni, ezért közöltek a portállal hamis és téves információkat. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium azt is hangsúlyozta, hogy a Részvételi Felhívásban megjelent 4 millió eurós biztosíték a Dunaferr működtetésének egy napi költsége, egy ilyen méretű ügylet esetén a vevőjelöltek csakis komoly szándék esetén rúghatnak labdába és ez egy olyan összeg, ami jelzi, ha valaki komolyan érdeklődik. Azt is hozzátette a minisztérium, hogy több pályázat is beérkezett, ami azt mutatja, hogy sokaknak nem jelentett akadályt a biztosíték, ezért egy ilyen tranzakció esetén az összeg méretére hivatkozni nem korrekt.

A kormány elkötelezett a Dunaferr működtetése mellett

Azt is elmondták, hogy - sokan vannak, akik a Dunaferr megmentésének kudarcában érdekeltek, de most közvetlenül 4000 család megélhetéséről van szó, a kormány ezért is elkötelezett a társaság reorganizációjában. Ezt is bizonyítja, hogy a Bérgarancia Alapból a kormány június végéig fedezi a béreket (Ez több, mint 16 milliárd forint - a szerk.), ez is azt szolgálja, hogy a felszámolási eljárásból újjá tudjon éledni a vasmű. A Dunaferr talpra állítása ugyanakkor nem megy egyik pillanatról a másikra, a hosszú folyamat egy fontos állomása lesz csupán, amikor a megvásárlás sikerrel lezárul. Itt azonban még nem tartunk, ugyanis ezek után a vevőjelöltként bejelentkező több társaság nemzetbiztonsági átvilágításon esik át. Majd ezt követően történhet meg a Dunaferr átvilágítása egy adatszobában és ezután tehetik meg a konkrét vételi ajánlatukat azok a pályázók, amelyek erre jogosulttá válnak.

Transzparens folyamat

Ahogy korábban megírtuk a Dunaferr felszámolási és értékesítési eljárásának dokumentumai között a Részvételi Felhívás az, amelyben transzparens módon elérhető a teljes folyamat, és amelyben azt is pontosan meghatározták, hogy mi a közzététel módja és határideje.