Az SK On az NCM9 akkumulátor úttörő fejlesztéséért kapott elismerést. Az NCM9 a világ első olyan kereskedelmi forgalomba kerülő akkumulátora, mely közel 90% nikkelt tartalmaz. Az NCM az elektromos autók akkumulátoraiban használt három fő alkotóelem, a nikkel, kobalt és magnézium kezdőbetűiből álló mozaikszó.

A magasabb nikkeltartalom az NCM9-es akkumulátorban jobb akkumulátor kimenetet és megnövelt energiahatékonyságot biztosít, lehetővé teszi ezzel az elektromos járművek számára a nagyobb teljesítmény elérését. Ugyanakkor a magasabb nikkel tartalom esetenként problémákhoz is vezethet az akkumulátor élettartalmát és hőbiztonságát illetően, ezért volt szükség fejlettebb gyártási technológiát alkalmazni az akkumulátor előállítása során.

Az említett problémák áthidalása érdekében az SK On többféle különleges technológiát alkalmazott, például a saját fejlesztésű Z-hajtogatású technikát is. A Z-hajtogatás technológiája egy olyan folyamat, mely során a magasabb biztonsági szint érdekében a metszéseknél szeparátorok választják el egymástól az anód és katód oldalakat cikk-cakk formában.

Az Edison-díj elnyerését megelőzően az SK On NCM9-es akkumulátora már bizonyította technológiai rátermettségét azzal, hogy egymást követő két évben is megnyerte a CES Innovációs díját, mely a világ egyik legnagyobb technológiai kiállításának a kitüntetése.

A 2023-as CES-en, az SK On az SF akkumulátorával (Super Fast – Szuper Gyors) a Legjobb Innováció Díjat nyerte el Beágyazott Technológiák kategóriában, elsődlegesen a töltési gyorsaság és a teljesítmény miatt. Ez az elismerés szintén első a maga nemében a koreai akkumulátoriparban.

Az 1987-ben alapított Edison Awards a kiválóság elismerését szolgáló évente megrendezésre kerülő verseny az új termékek és szolgáltatási fejlesztések, marketing, dizájn, valamint innovációk számára. Thomas Alva Edison után nevezték el, aki egy nemzetközileg elismert amerikai feltaláló és üzletember volt.

„Az SK On akkumulátor technológiája ismét bizonyított azzal, hogy az Egyesült Államokban megnyert egy igen nagy presztízsű elismerést a CES Legjobb Innováció Díjat után ” – mondta az SK On képviselője. „A jövőben is folytatjuk a fejlett akkumulátor technológiák bemutatását.”