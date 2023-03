Nem szépítette az elnök a helyzetet, egy várakozáson túli aljas lépésnek nevezte a Pintér Tamás vezette dunaújvárosi önkormányzat ezen megmozdulását, mondván, mert nincs attól lejjebb, mint azon dolgozni, hogy bedőljön a város legnagyobb foglalkoztatója. Az elnök vázolta, dr. Mészáros Lajossal és a kormány segítségével már jó ideje azon dolgoztak és dolgoznak jelenleg is, hogy a szakadékból kiemeljék a vasműt, biztosítsák a dolgozók megélhetését, és egy tőkeerős befektetővel reális esély legyen a megmentésére.

Azt is kiemelte, hogy ezzel szemben a város önkormányzata a politikai haszonszerzésen kívül nem tett semmit a vasmű megmentése érdekében. Nem gondolta volna, hogy ettől még lehet rosszabb, és ezzel a cselekménnyel tulajdonképpen elveszi a dolgozók bérét.

Ez az önkormányzati lépés egyrészt jogilag is problémás, törvénytelen, hiszen az ide vonatkozó kormányrendelet alapján elrendelt felszámolási eljárásokban nem rendelhető el végrehajtás és nem foganatosítható végrehajtási cselekmény az utóbbi rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül. Ez a rendelkezés kiterjed az ISD Kokszoló Kft. tulajdonosát érintő Dunaferr felszámolási eljárására.

Morális szempontból pedig nem kell magyarázni, hiszen milyen önkormányzat az, amely ilyen nehéz helyzetben még azon van, hogy bedőljön a Dunaferr.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke

Molnár Krisztián a téma kapcsán azt is elmondta, hogy a Dunaferr felszámolási eljárása megindítása előtt egy-két nappal egy olyan 1,5 milliárd forintos szerződést kötöttek egy, az önkormányzathoz köthető privát kommunikációs céggel, amely mögött nem látható teljesítés, túlárazottnak tűnik, nem látható az ár-érték arány. A kirendelt felszámoló természetesen úgy tekintett erre a szerződésre, hogy nem köttetett meg, megvizsgálja, és szükség esetén (például ha bebizonyosodik, hogy jelentős tőkekiemelés történt), megteszi a büntetőjogi feljelentést is. Mint azt az elnök elmondta, egyes feltételezések szerint akár emiatt állhatott kicsinyes bosszút az önkormányzat az inkasszós lépésével, de az is felmerült, hogy a mai nap (március 9. – a szerk.) folyamán visszavonja az eljárást az önkormányzat. Az elnök leszögezte, ha végbe is megy az önkormányzat által kezdeményezett eljárás, a kormány segítségével akkor is biztosítják a dolgozók fizetését.

Dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője

Dr. Mészáros Lajos arról beszélt, hónapok óta azon dolgoznak az elnökkel és a kormánnyal, hogy megmentsék a vasműt és az itt közvetlenül dolgozó 4300 család megélhetését biztosíthassák. A képviselő emlékeztetett arra, az önkormányzat jelentős médiakampányon keresztül azzal kérkedett a közelmúltban, hogy mintegy kétmilliárd forint iparűzési adó átütemezésével segíti a gyárat. Ennek ismeretében pedig érthetetlen a mostani lépése, hiszen jogszerűtlenül akar helyi adót behajtani, és ez teljesen ellentétes a korábbi állásfoglalásával. A képviselő hangsúlyozta, a kormánnyal és az elnökkel továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy megmentsék a vasműt.

A Dunaferr is szóba került a Kormányinfón

A csütörtöki Kormányinfón is szóba került a Dunaferr. Az Origó kérdésére válaszolva Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy „egy ilyen helyzetben az, hogy az önkormányzat veszélyezteti az elért eredmények megőrzését és azt, hogy a cég normálisan működhessen, az elképesztő és felháborító, ugyanakkor törvénytelen is”. Hozzátette: „ki fogjuk fizetni mindenkinek a fizetését, az önkormányzatot pedig arra kérjük, hogy ha már segíteni nem tud, akkor legalább ne nehezítse azt, hogy megpróbáljuk megmenteni a vasipart Dunaújvárosban” – hangzott el a csütörtökön délben