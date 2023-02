A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok szja-bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik. Március 15-étől, KAÜ-azonosítóval már megnézhető az adóbevallási tervezet. Ez azok számára is elérhető, akik csak most regisztrálnak az Ügyfélkapun. Aki mégis ragaszkodik a hagyományos megoldáshoz, az idén is kérheti a NAV-tól szja-bevallási tervezetének postázását.

KAÜ-azonosítót (ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás) igényelni legegyszerűbben bármelyik okmányirodában, kormányablakban lehet, de előzetes időpontfoglalással a főbb NAV-ügyfélszolgálatokon is elérhető ez a szolgáltatás. Az azonosítóval március 15-étől bárki megnézheti a saját adóbevallási tervezetét az eSZJA-oldalon.

Akinek nincs KAÜ-azonosítója, március 16-áig, adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását: