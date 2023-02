A kérdések lényege a következő: Milyen konstrukcióban üzemelnek az önkormányzati töltők? Milyen szempontok alapján, ki döntötte el, hogy kilowatt­óránként mennyi legyen a szolgáltatás díja? Elképzelhető, hogy a jövőben a kihasználtság függvényében módosulhat a díjszabás? Szerepel-e akár a közép-, vagy hosszú távú tervekben a töltőhálózat fejlesztése a városban, esetleg a jogszabályi környezet megengedi-e a vállalkozások megjelenését ebben a szolgáltatói szegmensben?

A válasz: „A három, szóban forgó töltőnek az önkormányzat a fenntartója és tulajdonosa, de az Emobility Solutions Kft. üzemelteti. Az erről szóló közbeszerzés még 2017-es, akkor több jelentkező közül választotta ki az önkormányzat ezt a céget (ez volt egyébként a város első elektromos töltőjének az üzemeltetője is, amelyik az egyetemnél van).

Ez a rendszer úgy működik, mint bármi másnál, a cég a megállapított díjazás ellenében üzemelteti – vagyis karbantartja, használható állapotban tartja az oszlopokat –, hiszen értelemszerűen erre az önkormányzatnál nincs szakember, három töltőért nem is érdemes, hogy legyen. A töltők üzemeltetésével kapcsolatos költségeket tehát – beleértve az energiadíjat is – eddig is, ezután is az önkormányzat állja.

Az árak változtatására a korábban már leírtak miatt volt szükség, vagyis egyrészt feszültséget okozott, hogy ezek voltak az utolsó – korlátozás nélkül – ingyen használható töltők a városban, illetve mert az önkormányzat villamos­energia-közbeszerzései lejártak és az ismert okok miatt a villamos energia ára jelentősen nőtt, vagyis a töltők fenntartása is sokszorosába került így az önkormányzatnak.

Az önkormányzati közbeszerzés árai nyilvánosak, ebből látható, hogy 1 kWh áramot – a szintén jelentősen drágult rendszerhasználati díjjal együtt – 188 forintért kapunk, amíg a töltő 260 forintért használható (ezek nettó árak, amire természetesen rájön a 27 százalékos áfa). Számításaink szerint a különbözet nagyjából fedezi majd a fenntartási költségeket, vagyis haszonnal továbbra sem számolunk.

Más cégek nevében nem tudok nyilatkozni, hogy náluk mi az oka az olcsóbb árnak, de kereskedelmi láncok parkolói esetében feltételezem, a kereskedelmi, vevőcsalogató szempontok is felmerülnek, más cégek esetében pedig valószínűleg az áramszerződés lesz a kulcs, vagyis a korábbi alacsony árat addig tudják tartani, ameddig a korábbi – olcsóbb – áramszerződéseik ezt lehetővé teszik – így volt ez az önkormányzat esetében is. Szempontként annyit még megjegyeznék, hogy az önkormányzat töltőoszlopai a város legfrekventáltabb helyein találhatók, a kormányablak, a városháza, a V41 és a Corner irodaház mellett, tehát egyébként a magasabb ár a fent leírtaktól függetlenül is indokolt lehetne.”