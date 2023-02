Fejér megyében több településen is van termelői piac. Egyre ritkábban, de azért előfordul, hogy csak néhány termékkel – most éppen sütőtökkel, dióbéllel, almával, burgonyával – állnak ki a piacra a nénikék, bácsikák, hogy ennek bevételével kiegészítsék a nyugdíjukat. A jellemzőbb inkább az, hogy az árusok is megpróbálnak egyszerre több termékkel kereskedni, például saját készítésű savanyúsággal, lekvárokkal. Így ugyanis több lehet a nyereségük.

Az elmúlt időszak ellenőrzései során a hatósági szakemberek azt tapasztalták, hogy az őstermelők nagy része nem tudja, hogy pontosan mely azonosítókat kell kiírnia és azoknak hol nézhet utána.

Számos ponton változtak immár második éve az őstermelői tevékenység és a termékek értékesítésének szabályai. Megszűnt például az őstermelői igazolvány, helyette FELIR azonosítót és Nébih tevékenységazonosítót kell igényelni, majd ezeket megjeleníteni a szabályos árusításhoz. A családi gazdaságokról szóló törvény alapján az őstermelő kizárólag olyan terméket értékesíthet, amit az őstermelői nyilvántartásba, azaz a FELIR-be bejelentett.

Az árusítás helyszínén fel kell tüntetni a "Saját őstermelői tevékenységből származó termék" feliratot, valamint a FELIR azonosítót és a Nébih tevékenységazonosítót is. Ezek hiányában a termelőt akár 100 ezer forintos bírsággal is sújthatják az ellenőrök.

A piacokon az árusító helyek bérlésére jellemzően napijeggyel, valamint kedvezményes bérleti szerződéssel van lehetőség. A díjakat az üzemeltető saját hatáskörében határozza meg. A rendről és a tisztaságról az árusítóknak is gondoskodniuk kell. A piacokon csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható, az áru mérését pedig úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja.

Mit szabad árulni a piacokon?

A piacokon csak olyan nyers gyümölcsöt, zöldséget szabad forgalomba hozni, amelynek a növényvédőszeres kezelésére előírt élelmezés-egészségügyi várakozási ideje letelt, és a határértéket meghaladó növényvédőszer-maradékot nem tartalmaz. A permetezési naplót az árusítónak az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatnia.

A piacokon lehetőség van szabadon termő gomba árusítására, de csak abban az esetben, ha gombavizsgáló szakellenőr arra engedélyt ad. Ez az eladó nevét és lakhelyét, a gombafajta nevét és súlyát, az engedély keltét és a szakellenőr aláírását tartalmazza. Az engedélyt az eladónak az árusítás ideje alatt jól látható helyen kell tartani.

A mezőgazdasági kistermelő saját termelésű tejet és tejterméket csak nyers állapotban és a hatósági állatorvosi igazolás birtokában hozhat forgalomba. Emellett csak olyan saját tenyésztésű vágott baromfit árusíthat, amelyet hatósági állatorvos fogyasztásra alkalmasnak minősített, és bélyegzőjével megjelölt, baromfihúst daraboltan pedig nem árusíthat. A kistermelő kizárólag sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát és olvasztott étkezési zsírt abban az esetben árusíthat, ha a készítmény húsvizsgálaton átesett állatból származik, és ezt a lakhelye szerint illetékes állatorvosi igazolással tanúsítja.