Az Autós Szakmák Tanulmányi Versenye az Autószerelők Országos Egyesülete és az Autós Nagykoalíció által alapított és szervezett tanulmányi verseny az autós ágazati képzésben részt vevő tanulóknak, amelyen a versenyzők csapatban mérhetik össze tudásukat. Az eredményes vállalkozások által működtetett szervizekben megtartott tanulmányi verseny előnye, hogy a diákok a későbbi munkahelyeikhez hasonló, valós körülmények között gyakorlati feladatok megoldásával adnak számot a szakmai tudásukról.

Az országos meghirdetésű versenyre az Autószerelők Országos Egyesülete 36 bázis­iskolája adta le a nevezését. Kétfős csapatok versenyeznek egymással, volt egy online első forduló, ez alapján régiónként a két-két legjobb csapat jutott be a regionális középdöntőkbe, amely országosan hat helyszínen zajlik. Műhelykörülmények között versenyeznek a régiós fordulóba jutott csapatok. A tizenkét csapatból hét jut be az országos döntőbe.

A versenyzők tudását komplex feladatok során csapatban és egyéniben is mérik a rangos hazai és a nemzetközi versenyen

Fotós: LI

A regionális fordulónak az Inter Cars Hungária Kft. által üzemeltetett Q-Service hálózat hat tagja adott helyszínt, az egyik ezek közül a Quality Dunaújváros Kft. volt. A cég tizennégy éve meghatározó dunaújvárosi vállalkozás, a városi kamara önkéntes tagja, 2018-ban elnyerte az Év Dunaújvárosi Vállalkozása Díjat. A mesterképzések, -vizsgáztatások visszatérő helyszíne a cég szervize az autós szakmákban. A dolgozók között többen is – autószerelők és karosszérialakatosok – mesterképzésen vettek részt, sőt feladatot kaptak később a képzésben, vizsgáztatásban is. Nyakacska Zsolttól, a Quality Dunaújváros Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a helyszín kiválasztása során kiemelt szempont volt az ottani szaktudás, a nyújtott szolgáltatások minősége, és a szerviz magas színvonalú, a kor igényeinek megfelelő felszereltsége. A vizsgáztatástól a karosszériamunkákon át a diagnosztikai beállításokig minden területen a szükséges szoftverekkel, berendezésekkel rendelkeznek. Emellett sokat költ a vállalkozás arra, hogy a munkatársak mindig naprakész tudással rendelkezzenek, így kiemelten kezelik a különböző nagy autóipari cégek – elsősorban a Q-Service hálózat, amelyhez a cég tartozik – által szervezett szakmai oktatásokon való részvételüket, így ismerhetik meg dolgozóik a legújabb technológiákat.

Jelentős nemzetközi cégek a versenyek támogatói

Az Autós Szakmák Tanulmányi Versenye egyben a Young Car Mechanic nemzetközi tanulmányi versenynek is válogatója, ahol egyéniben indulnak a versenyzők, így a nap folyamán a résztvevők teljesítményét csapatban és egyénileg is értékelték. Az Inter Cars által alapított és szervezett verseny autóipari világcégek által támogatott rendezvénysorozat. Csak néhány nagyobb, ismertebb világcég ezek közül: Bosch, Shell, Schaeffler, Meyle, Continental, Varta, Valeo. Nagyon magas a szakmai színvonal, és az elmúlt két évben magyar győztese volt a megmérettetésnek, így a sikert követően, ahogy idén is, Magyarország lesz a döntő házigazdája.