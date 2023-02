Hamarosan érkeznek a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a gépjárműadóval kapcsolatos értesítések, illetve határozatok a gépjárműadó fizetésre kötelezetteknek vagy képviselőjüknek. Az adó első részletét 2023. március 15-éig, a másodikat szeptember 15-éig kell befizetni – erre hívja fel a dunaújvárosi járműtulajdonosok figyelmét is Mártonné Beke Éva, a NAV Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának referense.

Mint írja, azok, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk, határozatot kapnak, akiknek viszont változatlan az adó összege, azokat értesítésben emlékezteti a NAV a fizetésre.

Nem kapnak sem határozatot, sem értesítést azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható. Ilyenek például az egyházi jogi személyek, a GJADO-adatlapot benyújtó civil szervezetek. Nem kapnak levelet azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes.

A gépjárműadó első részletét március 15-ig (vagyis munkaszüneti nap lévén március 16-ig), a második részletét szeptember 15-ig kell befizetni. A határidőkre azért érdemes odafigyelni, mert az adó késedelmes fizetésekor már késedelmi pótlék növelheti az összeget.

A fizetési határidőt nem befolyásolja, ha az adózó esetleg nem veszi át az emlékeztető értesítést. A határozatokat és értesítéseket a NAV elektronikusan (cégkapura, vagy hivatali tárhelyre, KÜNY-tárhelyre) küldi mindenkinek, aki rendelkezik elektronikus elérhetőséggel. Akik nem, azok postán kapják meg a papírokat. A tárhelyre érkező iratot érdemes a „Tartós tárba” áthelyezni, mert az irat csak 30 napig érhető el a tárhelyen, utána törlődik. Ez után a NAV-os irat a NAV Ügyfélportál-felületen, a dokumentumok között érhető el.

A referens arra is kitért a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben, hogy ha valakinek olyan képviselője, meghatalmazottja van, aki eljárhat a gépjárműadóval kapcsolatban, akkor a határozatot csak a képviselő kapja. Az emlékeztető értesítést az adózó és a képviselő is megkapja. A felkészülés érdekében a képviselőket a NAV külön is tájékoztatja.