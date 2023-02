Piri András, az Inter Cars Hungária Kft. által üzemeltetett Q-Service hálózat vezetője – aki főszervezője a Young Car Mechanic (YCM) nemzetközi tanulmányi versenynek – büszke a rangos megmérettetésen elért hazai sikerekre. Ölbei Zsolt 2021-ben nyerte meg a nemzetközi versenyt. Ő a helyi versenyen is jelen volt. A szakmák világbajnokságán is képviselte Magyarországot – tesszük hozzá –, a World­Skills 2022 Special Edition Drezdában megrendezett versenyén kiemelkedő teljesítményének köszönhetően kiválósági érmet szerzett autószerelő szakmában. Így 2022 nyarán Magyarország rendezhette meg a nemzetközi döntőt, amit Kovács Bálint nyert meg. Pedig a Kelet-Közép-Európa régiónak vitán fe­lül ez a legjelentősebb szakmai versenye az autós szakmákban. Idén nyáron ismét Magyarországon rendezik az európai döntőt Győrben. Piri András fontosnak tartja, hogy ismét olyan fiatalembert találjanak, aki harmadszor is megnyeri egymás után ezt a versenyt.

A verseny célja: a fiatalok között minél népszerűbbé tenni az autós szakmákat

A versenyek célja a szakma­promóció – hangsúlyozza Q-Service hálózat vezetője. A fiatalok között minél népszerűbbé tenni az autós szakmákat, a gépjárműszerelést, karbantartást, ezt a jó megélhetést, társadalmi megbecsülést biztosító élet­utat. Mindannyiunk érdeke, hogy olyan szakemberek szereljék az autóinkat, akik értenek is hozzá, másrészt nyitottak és képesek is az új technológiák által támasztott kihívásoknak megfelelni. Óriási fejlődésen megy át a mobilizáció, amellyel együtt kell haladniuk a szervizeknek, az ott dolgozó szakembereknek, vezetőknek.

Magyarországon meghatározó terület a mobilitás gyártási és üzemeltetési oldalról egyaránt. Mégis kevés az autószerelő, a jó szakember még kevesebb. Az egyes ágazatok, szakmák között nagy a konkurenciaharc a szakképzést választó fiatalokért. A kormányzat az új szakképzési rendszer kialakítása során, a Szakképzés 4.0 stratégia keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve létrehozott ágazati készségtanácsokat. A specializált gép- és járműgyártás ágazati készségtanácsban Őri Péter a szervizeket képviseli, Piri András a márkafüggetleneket és az utángyártott alkatrészt forgalmazó cégeket. Szakmai támogatást tudnak adni a kormányzatnak, illetve a szakmai szereplőknek, egyre fontosabb a szerepük az ágazati készségtanácsoknak a szakképzés átalakításának területén.

Az új alapszakmák meghatározása, a képzések piacképessé tétele téren jelentős a készségtanácsok szerepe, Piri András szerint – saját ágazatukban, hiszen ezt ismeri – nagyon jó együttműködés alakult ki, és a szakképzés egészének érdekeit tartják szemük előtt, hiszen az oktatási és képzési rendszer, ezen belül a szakképzés fejlődése ezt igényli. Nem várható ezen a téren egyik pillanatról a másikra valós eredmény, de minden érintett érdekét figyelembe véve támogatják a szakképzés reformját, a kétkezi szakmák népszerűsítését.

Ilyen formában az első verseny

Őri Péter egyesületi elnök

Fotós: LI

Őri Péter, az Autószerelők Országos Egyesületének az elnöke kérdésünkre elmondta, hogy szervezetük több mint tíz éve vesz részt tanulmányi versenyek szervezésében, azonban ez az első alkalom, hogy az Autós Nagykoalícióval közösen szerveznek ilyen versenyt. Elismertségét jelzi, hogy számos rangos támogató, pártoló tag vesz részt annak lebonyolításában. A regionális döntőknek az Inter Cars Q-Service hálózatának tagjai biztosítanak helyszínt. A helyszín kiválasztásakor fontos volt, hogy kellően nagy hely legyen a verseny lebonyolításához. Emellett azt tapasztalták, hogy szívesen jelentkeztek a tanulókat is foglalkoztató, vagy akár a mesterképzésben vizsgahelyet biztosító kis- és középvállalkozások.

A döntő márciusban az Nemzetközi Automobil és Tuning Show-n lesz, pénteki napon, a Hungexpón. A bejutott hét csapat hét állomáson fog versenyezni egymással, az állomásokat szintén a támogató vállalkozások biztosítják majd. A versenyre nevezett csapatok résztvevői maguk döntöttek arról, kivel társulnak, milyen szakmákat képviselnek. Előírás volt, hogy nappali tagozatos tanulók legyenek és autós szakmát tanuljanak. A komplex feladatokat jelentő regionális döntőkben is ők dönthetik el, melyikük milyen feladatot lát el.