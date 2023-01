Korábban már megírtuk, hogy a kormány 2022. december 14-én rendeleti úton módosította a csődtörvényt, ami a Dunaferr Fővárosi Törvényszék által elrendelt felszámolási eljárása megkezdéséhez vezetett. A kormányrendeletben foglalt döntések összehangolt végrehajtása hozzájárult ahhoz, hogy megindult a - közel 500 milliárd forint adóssággal rendelkező - Dunaferr felszámolása, működésbiztonságának rendezése.

2023. január 30-án a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény újabb rendeleti úton történő módosításáról döntött a kormány, amely meg is jelent az aznap kiadott Magyar Közlönyben. Itt ez olvasható: „Ha az adós gazdasági tevékenységének folytatása az adós vagyona értékének megőrzése szempontjából feltételezhetően nagyobb előnnyel jár, mint a gazdasági tevékenységének befejezése, az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló az adós gazdasági tevékenységének felszámolás alatti tovább folytatását akkor is biztosíthatja, ha az adós gazdasági tevékenysége veszteséges” –, azaz veszteséggel is működhet egy cég, ha ezzel meg lehet őrizni annak vagyonát.

A kormányrendeletben továbbá az is szerepel, hogy „Az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló az adós gazdasági tevékenységét – a bíróság eltérő határozata hiányában – a felszámolás kezdő időpontját követő legfeljebb 120. napig folytathatja. Az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló a felszámolás kezdő időpontját követő 90. napig kezdeményezheti az adós gazdasági tevékenysége tovább folytatásának bírósági jóváhagyását. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.” Továbbá „a bíróság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül végzéssel jóváhagyja az adós gazdasági tevékenységének felszámolás alatti tovább folytatását, ha az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló kérelmében valószínűsíti, hogy az első bekezdésben foglalt feltételek fennállnak, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja. A bíróság jóváhagyása a határozat keltének napját követő 90 napra szól. Az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló a kérelem jogerős elbírálásáig biztosíthatja az adós gazdasági tevékenységének tovább folytatását. A bíróság az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló ismételt kérelmére az adós gazdasági tevékenysége tovább folytatásának jóváhagyását alkalmanként 90 nappal meghosszabbíthatja”.