dh-információ A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) figyeli az olyan adózók tevékenységét is, akik a bevallásaik alapján folyamatosan veszteségesen működnek. Így jutottak el a revizorok ahhoz a tüzéptelephez, amely 37 millió forintnyi bevételt titkolt el. Minden vállalkozás alapvető célja, hogy nyereséget termeljen. A NAV revizorai azonban többször találkoznak olyan adóbevallásokkal, amely alapján a vállalkozó több éven át csak veszteséget termel. Ilyenkor jogosan merül fel a kérdés: miért működtet valaki egy tartósan veszteséges vállalkozást? Erre a kérdésre keresték a választ az ellenőrök egy tüzéptelepet működtető egyéni vállalkozónál is, aki több mint 30 millió forint veszteséget mutatott ki szja-bevallásaiban. Alaposabban megvizsgálva az iratait, számos jel mutatott arra, hogy a veszteség csak papíron létezik. Szembesülve az ellentmondásokkal, a vállalkozó önellenőrzéseket nyújtott be, pótlólag 37 millió forint eltitkolt bevételt vallott be, és közel 10 millió forint adót fizetett meg – írta a NAV. TT