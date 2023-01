„Az elszálló energiaárak miatt miniszteri biztost nevezett ki a kormány, azonban úgy tűnik, hogy ismét látszategyeztetések zajlanak. A városok vezetőit félóránként hívták be, egy városra tehát 30 perc jutott. Ez idő alatt még ígéretekre sem futotta, az egyetlen megoldási javaslat a hitelfelvétel lehetősége volt, tehát segítségnyújtás helyett csak adósságokba taszítaná a kormány az önkormányzatokat. Az önkormányzat tehát magára maradt, azonban ésszerű átcsoportosításokkal és az intézményvezetők eltökéltségének és kreativitásának hála a legtöbb önkormányzati intézmény megváltozott működéssel, de nyitva marad” - írta hivatalos Facebook-oldalán Pintér Tamás polgármester még 2022. november 4-én. „Érthetetlen, hogy miért kell eljátszani azt, hogy a kormányt érdekli az önkormányzatok problémája, mert mostanra a vak is láthatja, hogy ez nem így van, foglalta össze a találkozó hangulatát Szabó Zsolt.” – az önkormányzat által támogatott hetilapban olvasható cikkben.

Aztán ez év január 2-án a következő hír látott napvilágot. Az MTI-t idézzük: „A háború és a brüsszeli szankciók következményeként az energiaárak sokszorosára emelkedtek. A kormány célja, hogy ebben a helyzetben is a legfontosabb közszolgáltatások működése fennmaradhasson, ezért a korábbi tízezer lakos alatti településeknek adott kormányzati támogatás után most a tízezer lakos feletti városok és fővárosi kerületek energiaár-emelkedés miatti támogatásáról döntött mintegy 44 milliárd forint értékben.”

Nem is kellett sokáig várni, új poszt jelent meg Pintér Tamás polgármester Facebook-oldalán, ahol ezt lehetett olvasni: „Örömmel tapasztaltam, hogy ezúttal nem a politikai hovatartozás döntött, így a sikeres tárgyalások után Dunaújváros hamarosan 650 millió forintot kap a megnövekedett rezsiszámlák miatt.” Illetve még ezt: „Ez egy nehéz időszak az egész ország számára. Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy Dunaújváros a legélhetőbb város legyen, és ennek megfelelően költjük el a most kiharcolt 650 millió forintot is.”

A „kiharcolt” szóra mindenképpen felhívnánk olvasóink figyelmét, különösen annak az idézeteknek a tükrében, amellyel cikkünket kezdtük. A hitelesség megítélésének lehetőségét pedig olvasóinkra bízzuk.

Az elmúlt időben nyújtott más természetű kormányzati támogatások és lépések (uszoda működéséhez nyújtott anyagi segítség, vagy a vasmű megsegítése a törvényes működés helyreállítása érdekében) talán elegendőek ahhoz, hogy eloszlassák a városvezetés mítoszát, miszerint a kormány a város ellen dolgozik. De legalábbis megtörjék a jelenlegi városvezetés kormányellenes vélemény cunamijának alaptézisét: a kormány rossz, a várost vezetők pedig jók...