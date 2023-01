Kezdjük egy nem mindennapos „vendéggel”: az egyik stand csak ezzel a gyümölccsel, a naspolyával volt megtelve, és a mai viszonyokat tekintve a nyolcszáz forintos kilónkénti ára nem is tűnik soknak. A gazdától megtudtuk, a naspolya jól tűri a hideget, még pincemeleg sem szükséges neki, elég a tárolásához egy széltől és esőtől védett helyiség.

A naspolyának nagy előnye, hogy kisebb kertekbe is ültethető, igénytelen, napon és fél­árnyékban is megélő, permetezést sem kívánó kiváló tél eleji csemege. Magas a vitamin-, ásványianyag-, anti­oxidáns- és pektintartalma. Emésztést serkentő és gyulladáscsökkentő hatású. Nem baj, ha kicsit megcsípi a fagy. Lekvár is készíthető belőle – olvashatjuk az agroinform.hu-n.

Déligyümölcsben egész évben nincs hiány a piacon, most azonban ananászt is láthattunk, ami ugyancsak ritkaság errefelé. Sütőtökből bő volt a kínálat, 350 forint kilója, a téli időszakban kiváló csemege.

Azt megszokhattuk, hogy hétvégén megjelennek a sajtárusok is, most csak egyet találtunk, aki egységáron 4500 forintért kínálja a sajtjait. Kérdésünkre elmondta, karácsony előtt kellett árat emelnie, mivel egy liter tej már négyszáz forintba kerül. És mint tudjuk, a sajtnak a legfontosabb alapanyaga a tej. Viszont a 4500 forint nem is olyan sok, ha a bolti hat–hétezer forintos árakhoz viszonyítjuk. A minőségről már ne is beszéljünk, ég és föld a különbség a kézműves javára. És azt nem is említettük, hogy legalább nyolc fajtából választhatunk.

Pénteken visszatért a piacra a decemberben nagy sikert aratott micssütöde. A mics talán nem mindenki számára ismert, nem úgy, mint Erdélyben, ahol szinte nap mint nap fogyasztják az emberek.

Lássunk itt végezetül egy hagyományos erdélyi micsreceptet. Hozzávalók: 1-1 kg marhahús (nyak) és sertés (tarja), birka, 1 evőkanál szódabikarbóna, 1,5 liter húsalaplé, 2 fej közepes fokhagyma, csombor vagy borsikafű, só, bors.

Elkészítés: kétszer ledaráljuk a húsokat, jól összedolgozzuk a fűszerekkel, majd nyolc órát állni hagyjuk a hűtőben. Végül kolbásznyomón kinyomjuk, olajos kézzel kis rudacskákat formázunk belőle. A rudacskák tíz centiméter hosszúak legyenek. Majd zsiradékban vagy grillen megsütjük. Kenyérrel, mustárral tálaljuk.