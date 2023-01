Számos olyan feladat van, amelyet érdemes már most letudni, hogy mire beáll a jó idő, annyival kevesebb dolga legyen az embernek. Például ezt a 6 dolgot érdemes elvégezni januárban a kertben.

1. Itt az ideje rendbe tenni a kerti szerszámokat

Ezek a hetek kiválóan alkalmasak a kerti szerszámok javítására is, hogy ne akkor kelljen a kapát, a metszőollót köszörülni, élesíteni, amikor már szükség lenne rá. A szerszámokat, ha tél elején gondosak voltunk, akkor tisztán tettünk el a fészerbe, ha nem, akkor ezek tisztításával kezdjünk - figyelmeztet az agrarszektor.hu.

2. Ejtsük meg a téli metszést

Vannak olyan fafajták, amik a téli álmuk közepette is megmetszhetőek. Csak arra kell figyelni, hogy -5 Celsius-fok nem szabad nekiállni a metszésnek. Ebben az időszakban lehet megmetszeni például a szőlőt, az őszi málnát, a fügét, a lilaakácot vagy az alma- és körtefákat is. A szilvát, a cseresznyét és a sárgabarackot viszont nem érdemes most metszeni.

3. Ellenőrizzük le a kerítést és a csapokat

Ha sérült a kerítés, célszerű most kijavítani. A kerti vízcsapokat pedig le kell ellenőrizni, hogy megfelelően szigeteltük-e le őket.

Fotós: Shutterstock

4. Rendeljük meg a tavaszi magokat

Ásni ugyan még nagyon korai, de a tervezéshez soha sincs elég korán. Most nyugodtan át lehet nézni a vetőmag-katalógusok kínálatát, és el lehet kezdeni a tervezést - természetesen a vetésforgónak megfelelően. Most lehet továbbá ültetési tervet is készíteni, valamint megrendelni minden olyan zöldség- és gyümölcsmagot, amit idén ültetni tervezünk.

5. Törzstisztítás és permetezés

Ilyenkor érdemes elvégezni a törzstisztításokat is a kertben lévő fákon. Először kaparóvassal, azután drótkefével távolítsuk el a kéregripacsokat és az alatta meghúzódó, áttelelő kártevőket, kórokozókat. A munka megkezdése előtt terítsünk fóliát a fa köré és a kaparékot égessük el. A tél eleji fagymentes napok pedig tökéletesek arra, hogy lepermetezzük a növényeket, így megelőzhetjük az áttelelő rovarok és betegségek által okozott károkat.

6. Ültetni is lehet

Vannak olyan hagymák, amiket ilyenkor érdemes elültetni. Január vége felé már el lehet vetni a retket, a salátát, a póréhagymát, a borsót, természetesen egyelőre beltérben, hogy tavasszal kiültethetők legyenek a palánták a kertbe. Ha a talaj fagymentes és száraz, eldugdoshatjuk még a tulipánok, a nárciszok, a jácintok, és a sáfrányfélék hagymáit vagy ültethetjük őket teraszon egy nagyobb méretű cserépbe is.