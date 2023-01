DH-információ - Hol intézné adóügyeit? Internetes ügyfélportálon vagy mobiltelefonos alkalmazáson? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kíváncsi az ügyfelek véleményére, várja a visszajelzéseket. A lapunknak küldött tájékoztató szerint az adózók visszajelzései hatással lehetnek a jövő fejlesztéseire. Hogyan intéznék legfontosabb adóügyeiket? A NAV – a honlapján – most erről kérdezi az adózókat. Melyik a legjobb, legkézenfekvőbb csatorna ahhoz, hogy fizetési kötelezettségről, például az egészségügyi szolgáltatási járulékról vagy a gépjárműadóról értesítést kapjunk? Hogyan rendezné az esetleges hátralék befizetését? Milyen úton adná be kérelmét a NAV-nak, vagy kérne egy fontos igazolást? A hivatal arra kíváncsi, hogy az ügyfelei milyen ügyeket intéznének online, és milyen felületet használnának erre a legszívesebben: az interneten elérhető Ügyfélportált vagy a NAV-Mobilt, a NAV applikációját? Mindkettőt vagy esetleg egyiket sem? A kérdőív olyan adóügyeket sorol fel, amelyek a legtöbb adózó életében előfordulhatnak, részei mindennapi életüknek. A most beérkező javaslatok segítik a hivatalt ügyintézői felületeinek fejlesztésében. Fontos az is, hogy a NAV minél több visszajelzést, információt kapjon az adózók elképzeléseiről. Ha sokan nyilvánítanak véleményt, akkor a jövő megoldásai jelentősen megkönnyíthetik adóügyeik intézését. A kérdőív a NAV honlapján már elérhető.