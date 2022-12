A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint, ha a cégbíróság hivatalból tudomást szerez arról, hogy a cég több, mint négyszáz napja nem tett eleget a számviteli törvény szerinti éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, és az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója szerinti értékesítésének nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a tízmilliárd forintot, a cégbíróság 3 munkanapon belül kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.

A Fővárosi Törvényszék e szerint járt el, ugyanakkor ezzel egyidejűleg a felszámolói névjegyzékből ideiglenes vagyonfelügyelőt rendelt ki a céghez, akit megilletnek mindazok a jogok, amelyek a felszámolót megilletik. A Fővárosi Törvényszék megkereste a Székesfehérvári Törvényszék cégbíróságát, hogy a cégjegyzékbe a Honoratior Kft.-t jegyezze be ideiglenes vagyonfelügyelőként! Ezt a cégbíróság meg is tette.

Az ISD Dunaferr Zrt. működésének jogi háttere hosszú ideje nem biztosított, nincs igazgatósága, felügyelőbizottsága, sem cégvezetője, és jelentős, több mint 500 milliárd forintnyi tartozása van. A munkavállalók bérét nem tudja a cég hónapok óta egy összegben kifizetni.

A közelmúltban nem tudta kifizetni a villamos energia számláit sem, ezért a kormány november 30-án a Magyar Közlönyben közzétett határozatával már megelőzte egy katasztrófahelyzet kialakulását azzal, hogy a cég zavartalan villamosenergia-ellátását rendeletileg szabályozta.

Az is ismert, hogy december 13-án Evgeny Tankhilevich az ISD Dunaferr Zrt. legfőbb, általános vezérigazgató-helyettese, az ISD Kokszoló Kft. ügyvezető igazgatójaként a szénhiány miatt kialakult helyzetre tekintettel még december 13-án elrendelte a kokszoló technológiai folyamatainak leállítását, aminek következményeként visszafordíthatatlan folyamatok alakulhattak volna ki. Erre a leállításra eddig azonban nem került sor.

Sajtóhírek szerint a Dunaferr és működésének fenntartása kapcsán megoldásként merült fel a Liberty Steel szerepvállalása.

A felszámolás jogerős elrendelésével megszűnik a korábbi vezető képviseleti jogosultsága. A felszámolási eljárás befejezéséig már csakis a kijelölt ideiglenes vagyonfelügyelő jogosult képviselni a céget. Ő fogadja be a hitelezői igényeket és ő dönt majd a meglévő vagyon felosztásáról is. Döntésétől függ az is, hogyan tud a cég tovább működni.