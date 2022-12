– Miért fontos önöknek, hogy tevékenységüket a körforgásos gazdasági folyamathoz illesszék?

– Számunkra ez kézenfekvő, mivel minden acélhulladék-feldolgozás a körforgásos gazdaság része. Különösen az az előollózott acélhulladékból történő Shredder acélhulladék gyártása. A számok magukért beszélnek, hiszen amíg az ollózott acélhulladékban 25 százalék a szemét aránya, addig az ún. Shredder acélhulladékban gyakorlatilag, egy új termékben már ennek aránya csak 5 százalék, vagyis 95 százalékos a kihozatal! Nincs benne szennyező réz, nincs mérgező szemét sem, az ugyanis elég a konverterben és a kéményen távozik por vagy gáz alakban.

– Ahogy végignéztük a telephelyet, rend és rendszer van mindenütt, mindenben. Mikor jött rá erre, hogy a jó előkészítés is a hatékonyság kulcsa?

– A munkafolyamatok során a költségek hatékony kezelése, csökkentése kikényszeríti a racionális megoldásokat, így ez nálunk alapkövetelmény.

– Eddig is acélhulladék-beszállítók voltak, mostantól azonban egy beruházás révén még jobban előkészített terméket tudnak értékesíteni. Mi ennek a lényege?

– A Shredder acélhulladék abban a minőségben, ahogy azt mi előállítjuk, újacél-gyártási, -minőségi, valamint gazdaságossági szempontból az egyik legjobb lehetőség. A Shredder acélhulladék abból az ollózott acélhulladékból keletkezik tovább feldolgozással, ami kvázi értéktelen és/vagy eladhatatlan a piacon.

– Van-e igény a piacon a „tovább feldolgozott” acélhulladékra?

– Az igény óriási és folyamatosan nő, a „clean steel” nem lehet szemetes ollózott lemezből, illetve nagyon nehéz. Green steel előállításánál illik „szemétégetés” helyett tiszta acélhulladékot tenni a nyersvasba.

– Mennyire telített a magyar acélhulladék-feldolgozó ipar, hol helyezkednek el ebben önök?

– A magyar acélhulladék-piac közepesen fejlett, méretben még partnerünkkel együtt is kicsik vagyunk. Ami azonban a minőséget illeti, ezzel a beruházással nagyot léptünk előre, de folytatni kell! Zöldáram felhasználása a berendezés elektromos meghajtásra történő átállása érdekében, vagy egy újabb Shredder megvásárlása mind újabb feladat, amellyel összesen havi 1500–2000 tonna helyett, akár 4–5000 tonna lehet a kapacitásunk.

– Mennyire hektikus az acélhulladék piaca?

– Az acélhulladékárak változnak, a piacnak legjobb a jó közepes ár, de néha előfordul extrán alacsony és extrán magas ár is (1–3,5-szeres).

– Ahogy említette, a green steel technológia egyik erős lába a tiszta acélhulladék. Nem ördögtől való a felvetés, hogy a szomszédban működő – nehéz helyzetben lévő – Dunaferr egyik kitörési pontja is ez lehet. Hogyan látja ezt?

– A green steel technológia megköveteli az acélhulladék minőségének javítását és lehetőség szerint az erősen szemetes acélhulladék kizárását a gyártási folyamatból. Ez a jövő!