A kivárás most nem a vállalkozók stratégiája, 2023-ban fejlődni kell, nincs mese. Tevékenynek kell lenni annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk a gazdasági helyzethez, különösen, ami az energiaválságot illeti - tartja Simon István, Magyarország piacvezető energetikai tanácsadó cégének energiahatékonysági tanácsadója. Szakmai tanácsok mellett tippeket is hozott, hogy mivel lehet csökkenteni a rezsit: kis lépésekkel is gigászi eredmények érhetők el, és ami még fontosabb: lépni kell előre, hogy ne a közüzemi számlák döntsék romba a céged. Érdekelnek a részletek? Nézd meg, vagy olvasd el őket!

A bejegyzés a Billingo Blogon: https://www.billingo.hu/blog/olvas/vallalati-rezsi-csokkentes-szakertoi-tippek

forrás: dkik