A rendezvényről már előzetesen hírt adtunk: immáron hatodik alkalommal hirdették meg ezt az országos gyárbemutatót, amelynek keretében lehetőség nyílt megtekinteni a dunaújvárosi Darusín Kft. Neumann János utcai székhelyét, mint a Modern Mintaüzem Program egyik jelentős hazai vállalatát. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében valósult meg, és a rendezvény központi honlapján lehetett rá regisztrálni, illetve, a dunaújvárosi cég is fogadta a jelentkezéseket.

A november 11-i eseményen három turnusban tervezték az érdeklődők körbevezetését, ám mint azt Radvánszki Sándor, a vállalat ügyvezetője elmondta, annyi jelentkezés volt, hogy további két időpontot is meghirdettek, amelyek fél nap alatt be is teltek. Meglepte, egyben örömmel fogadta a látogatási igényeket, főként azt, hogy dolgozóik is nagy létszámban hozták el családtagjaikat, hozzátartozóikat a gyárlátogatásra. Összességében 95 külsőst regisztráltak, valamint 140 fős létszámban érkeztek a munkavállalói oldalról a látogatók.

Szabó Richárd is a dolgozói kollektívát erősíti. Ő a vállalat öt telephelye közül a vasmű hideghengerműjében lévő egységénél szorgoskodik már fél éve. Mint mondta, jól érzi magát a vállalatnál, darukarbantartási feladatokat végez. A gyárlátogatást is remek lehetőségnek tartja, hiszen így megismerhetik az emberek, miket végeznek nap-mint nap a munkájuk során. Testvére, Jázmin épp látogatóba érkezett hozzá, mesélt neki a programról, és a kishölgy részt is szeretett volna venni rajta, mert kíváncsi, hogy mivel foglalkozik testvére, ezért jött el a programra.