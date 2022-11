A sportvezetőket hallgatva azt tapasztalhatjuk, hogy mindenki fölött ott lóg Damoklész kardja. A kormány a kialakult helyzettel kapcsolatban a múlt héten közleményt hozott nyilvánosságra, aminek most néhány lényeges részletét közöljük.

Amennyiben az üzemeltetők a sportlétesítmények működésének ideiglenes felfüggesztéséről döntenek, a kormány erről tudni szeretne, sőt, alapos indoklásra is szükség lesz. A kormányrendelet ugyan nem mondja ki, hogy a kibontakozó energiakrízis miatt nem lehet a hazai sportlétesítményeket, stadionokat, uszodákat, tornacsarnokokat bezárni, ennek feltételeit mégis szabályozza. A többi között azzal, hogy az üzemeltető a sportlétesítmény tervezett ideiglenes bezárásáról szóló döntést előtte legalább tíz munkanappal köteles a sportpolitikáért felelős minisztériumnak (Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter felel a kormányban a sportért) bejelenteni, és azt is, hogy mennyi pénzre lenne szüksége a további üzemeltetéshez.

A bezárásról szóló döntés mellett a sportért felelős államtitkárnak azt is meg kell indokolni, hogy az adott sportlétesítmény üzemeltetését pontosan miért függesztik fel, illetve mikortól zárnak be, és a tervek szerint mennyi időre. Az üzemeltetőnek arról szintén informálnia kell a sporttárcát, hogy a sportlétesítmény bezárása mely sportszervezeteket érintheti hátrányosan, és arról is, hogy az utóbbi hónapokban, években mennyi volt az ott rendezett sportrendezvények átlagos látogatói létszáma.

Az önkormányzattól vártuk a választ arra, mi a tervük a sportlétesítményekkel, de nem kaptuk meg

A bejelentésben meg kell jelölni a bezárandó sportlétesítmény harminc kilométeres körzetében található, ahhoz hasonló jellegű, használatra alkalmas létesítmény nevét és címét.

De mi a helyzet Dunaújvárosban? A Dunaújvárosi Jégcsarnok tulajdonosa az önkormányzat, 2021 óta az üzemeltetője a Dunaújvárosi Jégkorong Kft., amelynek tulajdonában van a DAB Erste-ligás jégkorongcsapata.

Azari Zsolt, a kft. tulajdonosa megkeresésünkre elmondta, nagyon nehéz helyzetbe kerültek, hiszen talán a jégcsarnoknak a legmagasabb az üzemeltetési költsége.

– Tizenkétszeresére nőtt az utóbbi időben a távhő ára. A jégkészítés meleg vízzel történik, csak a Rolba feltöltése egy-egy alkalommal fél köbméter meleg víz. Az öltözőkben meleg vizet, a fűtést is távhővel biztosítunk. Próbálunk spórolni ahol csak lehet. Az öltözőket csak a meccsek idején fűtjük, ezt inframelegítőkkel szeretnénk megoldani. A gépház árammal működik, ott is nagy volt az áremelkedés.

Adódik a kérdés, meddig lehet bírni, be kell-e majd zárni a jégcsarnokot?

Azari Zsolt a fentiekkel kapcsolatban elmondta, december 31-ig rögzített szerződésük van a szolgáltatókkal, addig remélhetően nem lesz semmi gond. Január elsejétől azonban új szerződéseket kötnek, ezek előkészítése már folyik. Az elnök úgy látja, február végéig tudják üzemeltetni a csarnokot, de ha minden nagyon jól alakul, akkor ez egy hónapot kitolódhat. Hogy mi lesz jövőre, azt viszont nem tudja, mert a mostani állapotot rövid távon sem lehet fenntartani, nem hogy hosszú távon.

A többi létesítmény helyzetével kapcsolatban is szerettünk volna tájékoztatást adni olvasóinknak, de az önkormányzat illetékesétől – ígérete ellenére – péntektől tegnap lapzártánkig nem kaptunk választ, telefonon pedig számunkra elérhetetlen volt.

Szóbeszédekre pedig nem akartunk alapozni, ezért továbbra is várjuk az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a válaszát azzal kapcsolatban, mi a tervük a különböző létesítményekkel – labdarúgó-stadion, kézilabdacsarnok, uszoda, tornacsarnok, tömegsporttelep esetében.