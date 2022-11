Németországban fedezte fel a Pentele Zrt. tulajdo­nosa. Vásárolt is belőle rögtön egyet

Márkli János, a Pentele Zrt. ügyvezetője nagy örömmel közölte a hírt, hogy ősztől egy, Magyarországon még nem nagyon elterjedt módszert vezettek be, ami olcsóbbá és jobb minőségűvé tette a tárolást. A napokban a kukorica került az új fóliakígyóba.

– Magyarországon ezt a módszert még kevesen használják, itt a környékünkön pedig mi vagyunk az elsők, Nyugaton viszont már elterjedt. A tulajdonosunk Németországban látta meg ezt a technológiát, és rögtön vásárolt is belőle. A módszer lényege, hogy egy speciális gépsor egy fóliakígyóba tölti a terményt, és ebben a búza, vagy éppen a kukorica teljesen levegőmentesen tárolható. Mivel nincs levegő, nincs kártevő sem. Még egy előnye, hogy ezért több évig lehet ebben a minimum százméteres fóliakígyóban tárolni a gabonát. Arról már nem is beszélve, hogy a kártevők ellen nem kell gázt használnunk, és a mostani egyre növekvő gázáraknál ez alaposan csökkenti a kiadásainkat. Az is fontos, hogy tőlünk nyugatabbra ez már egy kipróbált, bevált módszer, tehát nincs kockázatunk azzal kapcsolatban, vajon miként működik a rendszer. Egy hátránya van, hogy olajos növényeket nem lehet ebbe a fóliába helyezni, mert a fény hatására ezekben a gabonákban kedvezőtlen folyamatok indulhatnak be.

Márkli Jánostól azt is megtudtuk, hogy egy új magtár építése legalább százötvenmillió forintba kerül, amíg ezért a fóliásért negyvenmillió forintot fizettek. A legkisebb méretű száz méter hosszú, a Pentele Zrt.-é százharminc, ebbe négyszázötven tonna szemes gabona fér el.

– Számunkra nagy előrelépés ez a tárolási módszer, mindemellett komoly anyagi megtakarítás. Ez azért fontos, mert mi gabonakereskedők is vagyunk, pont ebben az időszakban vásároljuk fel a környékbeli gazdák gabonáit, amit azután később mi értékesítünk, ez évek óta gyakorlat, szerencsére kialakult piacokkal rendelkezünk – mondta az ügyvezető.

Ennek a fóliakígyónak a telepítése nem bonyolult. Talaj-előkészítést kell végezni, mivel a talajnak simának, egyenletesnek kell lennie, erre megy egy salakréteg, és ezen a területen húzzák ki a szakemberek a fóliakígyót.