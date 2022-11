– Kisapostag, Nagy Attila: Sajnos elkerülhetetlen, hogy épületbezárás nélkül ússzuk meg a telet. Ilyen a régi óvoda, ami közösségi térként funkcionált. Innen a civilek átköltöznek a polgármesteri hivatal alatt található kultúrközpontba és az étkezdébe. A reptéren található panel épületünket szintén lezárjuk. Jelenleg hasznosítási lehetőséget keresünk. Az intézményeink közül több épületnél is napelemes rendszer segíti az energiagazdálkodást. Ezeken a helyeken klímával oldjuk meg a fűtési feladatokat, ameddig lehetséges. Ezzel próbáljuk a gázfogyasztásunkat minél jobban visszaszorítani. Például az önkormányzat, az óvoda, az orvosi rendelő, illetve az önkormányzati telephelynél. A bölcsődénkre is napelemeket szereltetünk és klímával biztosítjuk a megfelelő hőmérsékletet. Utóbbi helyen egy támogatónk segítségével valósulhat meg az energia mérséklés. A kérelmünket már előzően beadtuk az EON-hoz. Pontos kivitelezési dátumot egyelőre nem tudunk mondani, de rajtunk nem fog múlni.

Kisapostagon támogatói segítséggel telepítenek napelemet az új bölcsődére - monda Nagy Attila polgármester

- Baracs, Várai Róbert: Az egyik ilyen intézkedésünk, hogy a Barátság Házat bezártuk, ami civil szervezeteknek adott otthont. Itt a fűtési rendszer le lesz eresztve, így használaton kívüli épületként várja az újranyitást tavasszal. Ezen túl nyilván a kormány határozatának és az előírásoknak megfelelően szabályoztuk a fűtési rendszereket. A hivatalban, a Faluházban tizennyolc fok. Az oktatási és a szociális intézményeknél pedig szintén a meghatározott hőmérsékleteket biztosítjuk. Az orvosi rendelőket az orvosokra bíztuk, hogy mennyi legyen. Ezeken helyeken szelektív lesz a helyiségek hőmérséklete. A váróban hűvösebb, a benti helyiségekben magasabb és komfortosabb hőmérséklet várható. Az előbb említett intézkedésekhez még hozzátartozik, hogy hat évvel ezelőtt fogalmazódott meg az igényünk, hogy a Kiszolgáló épületbe szeretnénk egy aprítékkal működő kazánt. Ez az időszak felértékeli és felgyorsítja a tervezésünket, hogy a szándékunkat valóra is váltsuk. Próbálunk tájékozódni, merre, hol, milyen kazán beszerezhető? A megvalósulással az óvodát, a Faluházat, a bölcsődét és a hivatalt tudnánk befűteni. Nagyon bízunk benne, hogy a Magyar Falu programban lesz ilyen lehetőség, mert ez a terv a forrásainkat bőven meghaladja.

Baracson a Barátság Házat bezárják. A Faluházban lesznek a civilek

– Mezőfalva, Márok Csaba: Nagyközségünk Önkormányzata nem most kezdett el foglalkozni az energiaspórolás témájával. Még a miénk volt az iskola, mikor az első döntést meg kellett hozni és a tervezésnél ütöttem az asztalt, hogy nekem geotermikus fűtés kell az épületbe. Ebből adódóan a község legnagyobb intézménye elég jó helyzetben mehet neki a télnek. Bár már nem tartozik hozzánk üzemeltetésileg, azért egy kicsit mindig a magunkénak érezzük az iskolát. A következő döntésünk az aprítékkal üzemelő kazán beszerzése volt, melyben nem csak kazánra, de aprítógépre és tárolóra is volt pályázati lehetőség a munkaügyi központnál. Ezt meg is nyertük és be is szereltük. Aprítékkal fűtjük a polgármesteri hivatalt, az óvodát, az óvodakonyhát, és a szociális intézményt. A többi helyre akkor az energetikus tanácsadónk nem javasolta a korszerűbb és olcsóbb gázfűtés kiváltását. Ennek a megvalósítása a 2010-es év volt. Megépítésre került egy naperőmű is a művelődési házunk udvarán. Ennek haszonélvezője az egészségház, a polgármesteri hivatal, a konyha és az óvoda. A számlák áttekintése után kiderült, hogy a termelésünket teljes egészében felhasználtuk, csak keveset kellett ráfizetni. Az új építésű bölcsődénknél is hasonló volt a helyzet, hogy fűtsünk az akkori olcsó gázzal. Mostanra ez a helyzet felborult. A megdrágult gáz és a körülményes napelemrákötés mellett próbálunk itt is előremozdulni. Szigetszerű működés kérvényezését indítottuk el, melyben a megtermelt áramot majd felhasználhatjuk a bölcsődénél is. A másik ilyen komoly helyzetben a művelődési házunk van, ahol szintén a gázfűtés mellett csak vezetékes árammal tudunk üzemelni. Itt arra döntésre jutottunk, hogy a kisteremben klímával, az egész házban pedig csak a temperálás mértékéig fűtünk. Egyébként minden intézményünket megvizsgáltuk, melyben van olyan hely, ahol 2025-ig rendelkezünk aláírt szerződéssel. Ez némileg biztonságot nyújt. A könyvtárnál is próbálunk takarékoskodni. A könyvtárosunk átjön a téli hónapokra a művelődési házba és kérésre megy vissza átadni a kölcsönözni kívánt könyveket. Igazából tehát nem zár be egyik intézményünk sem, mert elég sok a megújuló energiánk és élnek a hosszú távú szerződéseink is. A nyugdíjas csökkentik a rendezvényeik számát, összevonnak eseményeket a téliek közül.

Mezőfalván nagy könnyebbség a faaprítékos kazán működése, mutatja Márok Csaba polgármester

– Nagyvenyim, Vargáné Kaiser Katalin: Nagyvenyim számára is a nehézségek növekedését okozza az energiaárak megugrása. Mivel azonban az önkormányzat már korábban is rákényszerült a működési költségek csökkentésere, és egyébként is jelen volt az életünkben az energiahatékonyság szempontja, a mi középületeink szinte mindegyike szigetelt és megújuló energiát hasznosító. Tervezett óvodai fűtéskorszerűsítésünket és épületbővítésünket is hőszivattyús rendszerre alapoztuk, így nagyon várjuk az uniós források megnyílását. Az intézmények legújabbika a Fecskefészek bölcsőde, amely gázfűtéses, azonban üzemeltetési és fogyasztási tapasztalatokkal meg nem rendelkezünk, és sajnos a jövő évre vonatkozóan még árajánlattal sem. Bár mindenütt igyekszünk a további megtakarításon, a közművelődési intézményünk a helyi társadalom találkozási pontja, a közösségi lét tere is egyben. A covid okozta negatív társadalmi hatásokból alig kilábalt nagyvenyimiek számára újabb fájdalmas veszteség lenne, ha nem tudnánk működtetni. Ezért most nagyon körültekintő intézkedési tervezés szükséges, s ez a munka még folyamatban van nálunk.

Nagyvenyimen is nagy kihívás a takarékoskodás - ismertette a terveket Vargáné, Kaiser Katalin polgármester

Ahogy a fenti megszólalásokban is látható eltérő megoldások és lehetőségek állnak rendelkezésre a településeken. Ami közös bennük, hogy minden közösség nagy energiával igyekszik megtalálni a legoptimálisabb megoldást.