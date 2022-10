– Nagyobb lett az érdeklődés, az igény az ingatlanok szigetelése iránt?

– Rendkívüli a mostani helyzet, az energiaárak a többszörösére emelkedtek, a gazdasági szereplők oldaláról nézve pedig még az energiák tőzsdei árfolyamai is hatalmas mértékben befolyásolják a termékek árait. Emellett az állam is behúzta a kéziféket, bizonytalan időre átütemezik a kifizetéseket. Mindezek apropóján is most még nagyobb hangsúlyt kap az épületek szigetelése. Már észrevettük a lakosság körében, hogy akinek van megtakarítása, az a szigetelésbe fekteti be, egyrészt a rezsiköltségek csökkentése érdekében, másrészt egy ingatlan megvásárlásánál vagy értékesítésénél fő szemponttá vált az energetikai besorolása, amely az ingatlan értékét több millió forinttal befolyásolja. Egy átlagos téglaépítésű házra 15 centiméteres EPS hungarocellszigetelést tesznek fel, amellyel körülbelül egynyolcadára csökkenthető a hőveszteség. Nyilván, ha valaki nem 21, hanem 24 fokon fűti az ingatlanját, ott 20 százalék különbség is lehet a veszteség. Egyébként el kellene fogadni a magyar háztartásoknak, hogy 21 az ideális hőfok, sőt, Nyugaton 19 fokon optimalizálták. Az energiaárak emelkedését megelőzően körülbelül 10 évre tették a szigetelés megtérülését. Ez az időintervallum a mostani helyzetben lecsökkent 5-6 évre.

– Hosszú távra szóló beruházásról van szó...

– Olyan időjárási zónában vagyunk, hogy bár olyannyira nagy hidegek hozzánk még nem értek el, viszont már érezhetjük a szélsőségek jelentkezését. Ezért kell most felkészülni az ingatlan szigetelésével, de nemcsak a télre, hanem az egyre forróbb nyarakra is, hiszen az sem mindegy, milyen hamar forrósodik fel a lakás. Az új építésű házaknál előírás van arról, hogy milyen energiabesorolásba kell esnie, mennyi megújuló energiát kell beépíteni, a napelemektől kezdve a hőszivattyúkig. Ez most már a használt házaknál is megmutatkozik, az elszabaduló rezsiárak, az energiatakarékossági szempontok égetően fontosak, és kifizetődőbbé teszik az ingatlanok szigetelését.

– Milyen szigetelési fajták a legnépszerűbbek?

– Van a már említett EPS, a fehér táblás anyag, amit a köznyelvben hungarocellként hívnak. Ez a legelterjedtebb és a legmegfizethetőbb is. Van egy továbbfejlesztett verziója, amely egy szürke színű grafitos EPS anyag. Körülbelül a hőszigetelő képessége 15–33 százalékkal javul a megszokott fehér színű lapokhoz képest, rendkívül könnyű anyag, és könnyű a felhor­dása. A polisztirol (EPS) szigetelőanyag előnye, hogy nedvességre nem érzékeny, sőt, egyes típusai remekül ellenállnak a víznek. A harmadik az ásványgyapot szigetelés, amit speciális helyekre szoktak használni, kiváló tűzvédelmi tulajdonságokkal rendelkezik, jó hang- és hőszigetelő. Ahol a tűzvédelmi előírások meghatározzák, egyre többen választják ezt a szigetelési módot azok is, akik hosszú távon gondolkodnak, és belefér a büdzsébe. Ez egy nehezebb anyag, teljesen más metodika alapján látja el a funkcióját, mint az EPS. Ásványgyapot vályogházak utólagos szigetelésénél is használható. Új szigetelési módok is vannak, például a PIR-szigetelés, ami tulajdonképpen az ásványgyapot alternatívája. Árban magasabb, de ugyanolyan könnyű, mint az EPS, van tűzállósági tanúsítványa, és könnyen felvihető. Azonos tulajdonságokkal rendelkezik, miközben akár fele olyan vastag, ez párkány- és bádogosmunkáknál jelent spórolást. Ezt használtuk most mi is a raktárunk szigetelésénél.

– Időjáráshoz kötött a kivitelezés?

– Mivel egy ház építése az alapoktól kezdődik, jellemzően az őszre vagy a tél elejére fut ki a szigetelés és a színezés. Az esőt leszámítva időjárástól függetlenül lehet végezni. Egyedül a grafitos szigetelésnél kell figyelni arra, hogy tűző nap ne érje, hiszen a sötétszürke anyag áthevülhet, deformálódhat. Ezt egyébként a szakemberek úgy oldják meg, hogy a hajnali órákban rakják fel, és azonnal hálózzák is az építményt.

– A megnövekedett igényekhez van elég készlet? Az orosz–ukrán konfliktus, az energiaárak milyen hatással vannak a szektorra?

– Az ember nem gondol bele, én sem voltam teljesen tisztában akkor még azzal, hogy Ukrajnából, Oroszországból mennyi alapanyag és energia áramlik, nemcsak Európába, hanem az egész világra. Ahogy elszabadultak az energiaárak, drasztikusan megnőttek a költségek ott is, ahol gázt használnak a gyártási folyamatokban, legyen szó tégláról, égetett termékekről, de még az EPS-ről is. A tégla ára például a két és félszeresére ment fel, ezer forint alatt már nincs is darabja. Hozzáteszem, Magyarországon két olyan gyártó van, a Wienerberger és a Leier, amelyek nagyobb mennyiségben állítanak elő téglát. Az előbbi nem emelt árat, de nem is vesz fel rendelést a gyártásra, az utóbbi igen, viszont magas áron. Idén januártól minden gyártó kvótát jelentett be, mert számukra is teljesen kiszámíthatatlan a beszerzés az alapanyag- és az energiaszektorban. Mi feltöltöttük a készleteinket, folyamatosan bővítjük a kapcsolatrendszerünket, és maximálisan fel­készültünk a megnövekedett keresletre. Azt mondhatom, egyedülállóan nagy az árukészletünk a megyében.

Az EPS a legelterjedtebb és legmegfizethetőbb szigetelési anyag

Fotós: Ihasz Martin

– Nyilván nem tudhatjuk, hogy meddig tart ez a válság, mégis, miként látják a folytatást?

– Teljesen bizonytalan a helyzet, és az Északi Áramlat gázvezetékek szabotálása megint egy fricska volt a piacnak. A gyártók a tőzsdén vásárolják az energiát havi kvótákkal. Volt, aki nagyon jó pozícióba került, mert másfél évre leszerződött még a válság előtt, és lehet, hogy az egy évvel ezelőtti árat fizeti jelenleg is. Viszont általában a ­nagyobb gyártók az árrugalmasság miatt próbálják mobilizálni a helyzetüket, hogy rugalmas pozícióban legyenek. Sajnos ezt most nem lehet. Azt látjuk, hogy fokozatosan emelkednek az árak, és nagy beleszólása igazából senkinek nincs ebbe. Hiába akar az unió is megszabni erre egy árat, ha nem kap energiát Oroszországból. Nehéz lesz a helyzet, nagy a lemorzsolódás a cégeknél is. Hála istennek, mi, az ÉPDUFERR Nyrt.-nél több lábon állunk, nemcsak az ÉPDUKER építőanyag-kereskedés és a kivitelezési osztály képezi a fő profilunkat, elkezdtünk acéltermékekkel kereskedni és acéltermékek gyártásával is foglalkozni EXIMFERR néven.

– Ezt a nehéz gazdasági helyzetet milyen stratégia alapján kezelik? Hogyan látja a vállaltuk jövőjét?

– Társaságunk mindezek ellenére optimista! Idén februárban jegyeztek be minket az értéktőzsdén, azóta nyilvánosan működő részvénytár­saságként működünk. A közelmúltban vehettünk át az Év megyei kereskedője 2021 díjat a Masterplasttól, és bátran állíthatom, 2022-ben is jó eséllyel tarthatjuk meg vezető helyünket, amelyre büszkék is vagyunk. Próbálunk új termékeket, új beszállítókat felkutatni, ezáltal megteremteni azokat az alapokat a jövőre nézve, amellyel gördü­lékenyen mehet tovább a társaság. Idén beléptünk az Alföldi Tüzép Hálózatba, amely több mint száz kereskedőt foglal magában, ezáltal nagyobb lett a mozgásterünk, több gyártóval és beszállítóval tudtunk kapcsolatba lépni. Jelenleg körülbelül kilencven beszállítócéggel dolgozunk. Közvetlenül külföldről is vásárolunk anyagokat. Ettől az évtől már forgalmazzuk a Kerakoll termékeit, amely a burkoláshoz, szigeteléshez, műemlékek felújításához használatos anyagokat gyártja. Ezen cég konkurenciája a Mapei, amelynek termékeit szintén forgalmazzuk. Ennek jóval nagyobb a brandje hazánkban, de szeretnénk alternatívát kínálni ezzel is vásárlóinknak. Másfél hónapja vezettük be a termékeket, és azt látjuk, hogy aki ismeri, még Pápáról és Gyöngyösről is eljön hozzánk ezért az anyagért. Nagyon szoros együttműködésben vagyunk a kelet-közép-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyag-gyártó és -forgalmazó vállalatával, a Masterplasttal, közös szigetelési akcióink vannak folyamatosan, amelyekhez rendszergaranciát is adunk. Azt mondhatom a már meglévő és leendő vevőinknek, hogy keressenek minket bátran, mindenben tudunk segíteni, a pincétől a padlásig.