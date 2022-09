A minisztert dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, dr. Molnár Krisztián, a Fejér megyei Közgyűlés elnöke, valamint a kormánypárt helyi vezetése fogadta a Vasmű úti irodaházban.

Dr. Mészáros Lajos az előzménnyel kapcsolatban elmondta, az energiaárrobbanás, ami az ukrán-orosz háború és a brüsszeli szankciós politika miatt következet be, nehéz helyzetbe hozta a vasműt is. Ez odáig vezetett, hogy augusztusban le kellett állítani az egyik kohót, a közelmúltban pedig a másikat is, így gyakorlatilag megszűnt az alapanyaggyártás. A kohók újraindítása bizonyos időlimithez van kötve.

Érkezik a segítség

- Országgyűlési képviselőként az a prioritás számomra, hogy Dunaújváros meghatározó foglalkoztatója, a vasmű működjön, továbbá kapják meg a fizetésüket az emberek, és ne legyen tömeges munkanélküliség. Ezért fordultam a kormányhoz, nemrégiben Orbán Viktor miniszterelnökkel és Palkovics László miniszterrel is beszéltem erről, tájékoztattam őket a kialakult helyzetről, és jelezték, hogy azt mondták, hogy hamarosan számítani lehet valamilyen segítségre – mondta a képviselő.

Az iparstratégiában kiemelt helyen az acél

Palkovics László arról szólt, hogy a hazai iparstratégiában továbbra is kiemelt helyen szerepel az acél. Magyarországnak két acélműve van, az egyik a mi vasműnk, ami azon túl, hogy 4500 embert foglalkoztat, további 15 ezer dolgozó tevékenysége kapcsolódik hozzá. Azt is kiemelte, hogy sajnos a működése nem egyszerű, egy elrontott privatizációval kell szembesülni: már azt is nehéz tudni, hogy ténylegesen kik a tulajdonosok, arról nem is beszélve, hogy nincs is igazán legitim vezetése a cégnek. Mivel magánvállalat, tetszőleges módon nem tudja támogatni a kormány, de megvizsgálják, hogy milyen módon nyújthatnak segítséget kívülről annak érdekében, hogy tovább működhessen a vasmű. A miniszter azt is vázolta, hogy a szakág Európában az úgynevezett zöld acél (mint szerkezeti anyag gyártásának) iránya felé halad, és a hazai acéliparban is ezt az átalakulást kívánják véghez vinni a jövőben. Ahhoz, hogy a vasmű is egy zöld acélművé váljon (és biztosított legyen a hosszú távú működése), feltétele, hogy most működjön tovább, az átállást ennek eredményéből, illetve kormányzati támogatásból lehet finanszírozni, és ugyanilyen szükség van a szakemberek tudására is.

Palkovics László elmondta, felmérik, hogy milyen formában tudják ezt az átmeneti időszakot a jelenleg fennálló környezetben támogatni, és várhatóan a jövő hétre olyan javaslatokat dolgoznak ki, amelyekkel az elkövetkezendő hónapokon át tudják segíteni a vasműt.

Két hónap áthidalása szükségszerű a cég jövője érdekében

Újságíró kérdésekre válaszolva előzetesen arról szólt a miniszter, hogy bár még sok lehetőséget át kell tekinteni, de körülbelül 5-10 milliárd forint az a támogatási összeg, amellyel az elkövetkezendő két hónapot sikerülne áthidalni, és így nagy eséllyel mind a két nagyolvasztó működhet. Továbbá a kokszolók esetében is javaslatokat fognak tenni, például az energiahordozók engedélykötelességének átvizsgálása mentén is.

Ugye itt olyan cégről beszélünk, amely ellen számos felszámolási eljárást kezdeményeztek, mindamellett egy sor köztelezettsége is van.

A négy és félezer munkavállaló érdekében

A témában nyilatkozott lapunknak dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. Elsőként megköszönte dr. Mészáros Lajos munkáját. Mint mondta, ő nem egy olyan országgyűlési képviselő, aki a vasműt csak kommunikációs célra használja, mert korábban az volt a tapasztalat, hogy az ellenzéki képviselő odaállt a gyár elé, pózolt, elmondta a mondanivalóját, de esze ágában sem volt ténylegesen segíteni, be sem ment a kerítésen belülre. Ezzel szemben Mészáros Lajos már a kampány alatt is számos alkalommal kereste a vasmű vezetését, felajánlotta segítségét, mint ahogy most is, holott a kialakult helyzetért sem neki, sem a kormánynak nincs köze. Az összes negatív folyamat a Gyurcsány Ferenc vezette privatizációtól indul. Onnantól kezdve, ahogy magántulajdonba került a vasmű, nem beszélhetünk közvetlen állami segítségnyújtás lehetőségéről és állami szerepvállalásról. Az elhibázott brüsszeli szankciós csomag az ukrajnai háború még kilátástalanabb helyzetbe hozta a vasműt és az ott dolgozókat.

- Mészáros Lajossal folyamatosan próbáljuk az itt dolgozó 4500 ember megélhetését megmenteni. A múlt hét folyamán alakalmunk volt Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalni a vasmű helyzetéről, majd ezt követően Palkovics László miniszterrel is. Azt fogalmaztuk meg, hogy számunkra ez a 4500 munkavállaló nagyon fontos.

Az országgyűlési képviselő folytatta a tárgyalásokat, és azt a jó hírt kaptuk, hogy a miniszter ide látogat, és jövő hétre konkrét mentőjavaslattal fogja a kormány elé benyújtani a tervezetet. Bízom benne, hogy ez a 2-3 hónap segít abban, hogy ne kerüljenek emberek utcára- mondta Molnár Krisztián.

Azt is hozzátette, hosszú idő után végre olyan képviselője van a térségnek, aki segíteni próbál. Nemcsak a vasmű ügyében, ugyanis pénteken reggel azzal kezdte napját, hogy a helyi távhő-melegvíz szolgáltatás témájában is tárgyalt. - Ez szintén egy olyan ügy, aminek fennálló problémája kialakulásához semmi köze. Dunaújváros vezetése úgy váltott szolgáltatót a fűtési szezon előtt, hogy az átmenetről nem gondoskodtak, és nem is kívánja ezt a problémát megoldani- tette hozzá a megyei elnök.