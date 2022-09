A program jelentős mérföldköveként Vajtán megtörténtek az első talajmérések, bevezetésre került a farmmenedzsmentszoftver, valamint megkezdődött a drónos növényállapot-felmérés, amely a többi között a talajnedvességről, táp­anyag-ellátottságról és a növények stresszállapotáról ad előzetes információkat.

Mint azt Pálffy Károly, a Fe­jér Megyei Közgyűlés alelnöke a programon elmondta, az agrárszektor Fejér megyében is rendkívül fontos ágazat, amit az is jól mutat, hogy kiemelt hangsúlyt kapott Fejér megye 2021–2027-es időszakra szóló területfejlesztési programjában, a Szent István Fejlesztési Programban is. „A jelenlegi bizonytalan, háborús helyzetben kiemelten fontossá vált a közösségek önellátó képességének megtartása, fejlesztése annak érdekében, hogy mindennapi kenyerünk – átvitt és szó szerinti értelemben is – biztosítva legyen. Ezért is különösen fontos a mai szakmai nap, hiszen ezen cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy a legújabb, modern technológiák bevezetésre kerüljenek, és szerepet kapjanak az ágazat mindennapjaiban” – tette hozzá az alelnök.

Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője szerint kulcsfontosságú lökést jelentene, ha a térségi gazdálkodók az évszázados agrártapasztalatokat valóban egybe tudnák fésülni a precíziós és smartfarming technológiákkal, és tevékenységüket megfelelő vízgazdálkodás is kiegészítené.

A projekt következő szakaszában a szakemberek a többi között értékelik az érintett gazdaságok jelenleg alkalmazott technológiáit, talajadottságait és fejlesztési terveit, továbbá feltárják a gazdák digitalizációval és a precíziós technológiákkal kapcsolatos véleményét is. (Forrás: fejer.hu)