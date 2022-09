Dunaújváros/Fejér - A dunaújvárosi Fabó Éva Sport­uszoda „sorsáról” hivatalosan még nem áll rendelkezésünkre semmilyen információ. Az Aquantis Élményfürdő őszi működtetéséről Arnold Miklós, az üzemeltető DVG Zrt. ágazati vezetője tartott sajtótájékoztatót kedden.

– A mögöttünk hagyott nyári hónapokban az élményfürdő közel telt házzal üzemelt, ez napi lebontásban 1500 főt jelent. A tavalyi szezon szeptemberi számai azonban már azt mutatták, hogy az ősz első hónapjába jelentősen csökkent a látogatottság. Emellett az önkormányzatnak számolnia kell a jelentősen megemelkedett rezsiköltségekkel is. Éppen ezért az a döntés született, hogy szeptember 5-től – tavalyi őszi-téli szezonhoz hasonlóan – a Római fürdő részleg várja majd a látogatókat. Ennek nyitvatartása pedig az alábbiak szerint alakul: hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 15-től 21 óráig, valamint szerdán, szombaton és vasárnap reggel 9 órától este 21 óráig lesz látogatható.

Fejér megye legnagyobb uszodája, a Csitáry G. Emil Uszoda a tervek szerint szeptember 5-ével nyitja meg újra kapuit a beltéri úszásra vágyók előtt. Az úszástanfolyamra készülők – szülők és pedagógusok között – azonban az a pletyka járja, hogy novembertől megeshet, ismét bezár az uszoda. Ennek oka pedig a hírek szerint az, hogy magasak lesznek a rezsiköltségek. Ez persze még semmiképpen sem tény, sőt, nem több spekulációnál. Pedig erről már beszélnek az uszodán belül is: ott dolgozók várják az őszi időszakot és azt, hogy a fenntartó – a város – döntést hozzon a kérdésben. A városgondnokság gazdasági igazgatója, Béndek Balázs annyit tudott mondani, hogy a Csitáry uszoda tekintetében egyelőre nem született semmilyen döntés.

– Sajnos városunkat is nagymértékben érinti az energiaárak drasztikus emelkedése, minden egyes közfeladat tekintetében. Folyamatosak a szakmai egyeztetések, készülnek a kalkulációk a várható többletköltségekről, az esetleges tulajdonosi döntések előkészítéséhez – árulta el. A kérdés és a döntés nem könnyű, főleg annak fényében nem, hogy a Köfém tanuszoda például 2023 szeptemberéig egyáltalán nem lesz nyitva. Ennek oka a városgondnokság szerint a Köfém tanuszoda műszaki állapota, amely nagyon leromlott, energetikai szempontból nagyon korszerűtlen. Abból a szempontból a döntés észszerűnek tűnik, hogy így legalább a Köfém uszoda rezsiköltségén lehet spórolni ezen a télen. De vajon visszaveszi-e ez a döntés annyira a költségeket, hogy emellett a Csitáry nyitva maradhat? Vagy a város egyetlen városi uszodájának is be kell zárni?

A teljes nyitvatartásban reménykedik mindenki, de megeshet: részleges nyitvatartással kell számolni, a legrosszabb esetben pedig be kell zárni. Ez azonban még a jövő zenéje – mindenhol. Iváncsán és Sárbogárdon azonban nem önkormányzati fenntartású uszoda működik: ezeket az állami kezelésű Nemzeti Sportközpont tartja fenn. Ennek ellenére Sáfár Gabriella, Iváncsa jegyzője reméli, hogy náluk nem zárnak be, hiszen javában zajlanak ezekben a tanuszodákban is az úszásoktatást végző programok. De ezúttal ez nem rajtuk múlik: a fenntartó válaszát várják a kérdésben.

