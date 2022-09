A Pannonia Bio Közép-Európa vezető kukorica feldolgozó üzeme, amely bioetanolt, illetve állati és emberi fogyasztásra szánt táplálék összetevőket gyárt ipari mennyiségben 2012-ben kezdte meg működését Dunaföldváron. A vállalat bővülésének közvetlen hatása volt az elvándorlás csökkenésére, sőt pozitív irányba fordulására. A kisvárosban a vándorlási egyenleg az utóbbi években pozitív értéket mutat, jelezve, hogy a javuló munkaerő-piaci helyzet hatására mind többen gondolják úgy, a település vonzó lakóhellyé vált.

Erről beszélgettünk Vizi Nikolettel, a Pannonia Bio HR igazgatójával, és Horváth Zsolttal, Dunaföldvár polgármesterével.

– A foglalkoztatási adatokat figyelve a KSH Monitor kimutatása alapján mintegy 2 %-os növekedés tapasztalható a térségben, ami elsősorban a feldolgozóiparnak, illetve a kereskedelmi szektornak tudható be. Mennyiben köszönhető ez a Pannonia Biónak?

– A Pannonia Bio tíz évvel ezelőtt még 75 fővel kezdte meg a tevékenységét, azóta folyamatosan bővül a létszámunk, jelenleg közel 400 munkavállalónk van, az év végéig pedig a 440 főt szeretnénk elérni. Meglátásom szerint azzal, hogy stabil, megbízható munkahelyet hoztunk létre Dunaföldváron, megfelelő lehetőséget biztosítottunk a helyi munkaerőnek, hogy helyben megtalálják a számításukat. A statisztikák is jól mutatják, hogy a korábbi időszakban a népesség elvándorlás volt megfigyelhető a régióban, ami egyrészt annak tudható be, hogy van egy fiatal, jól képzett munkavállalói réteg, akiknek ambícióik vannak, és ha ők nem tudják megtalálni a számításaikat, akkor más településeken keresnek lehetőségeket.

A Pannonia Bio egy nagyon modern, innovatív cég, és azzal, hogy mi megjelentünk a munkaerőpiacon Dunaföldváron és jó lehetőséget biztosítunk a fiatal és középkorú jólképzett munkaerőnek, így azt látták, hogy nem érdemes máshol munkát keresni, ha helyben is megtalálják a számításukat.

– A Százhalombatta–Paks tengely mentén számos nagy ipari cég működik. Gyakorlatilag ebben a 70 kilométer kiterjedésű agglomerizációban hatalmas a konkurenciaharc a képzett munkavállalókért. Mennyiben tudja a Pannonia Bio ezekhez a cégekhez képest ide vonzani a munkaerőt, mi az, amit nyújtani tud nekik?

– Jelenleg 73 dunaföldvári családnak jelentünk mi megélhetést. A szűkebb, 20-30 kilométeres körzetből pedig 240-en dolgoznak nálunk. Tehát elmondhatjuk, hogy munkavállalóink túlnyomó többsége közvetlen környezetünkből érkezik hozzánk.

Azt gondolom, hogy a Pannonia Bio ide tudja csábítani és meg is tudja tartani a munkaerőt szemben a többi versenytárssal, azt annak köszönheti, hogy bérezésben és egyéb juttatásokban is kimagaslót tud nyújtani. Folyamatos a banchmarkunk a piacon és kiemelten figyelünk arra, hogy a piaci átlagnál magasabb átlagbéreket tudjunk fizetni a munkavállalók számára, illetőleg a juttatási csomagunk is számos olyan elemet tartalmaz, amit a környező cégeknél nem láttam még.

Arra is figyelünk, hogy a munkavállalóinknak milyen igényeik vannak. Pont ebben az évben egy ilyen új elem került be juttatások közé, nevezetesen az, hogy Dunaföldvár önkormányzata segítségével létrehoztuk az első nyári táborunkat, ahol munkavállalóink több, mint ötven gyermeke vehetett részt három héten keresztül. Mindez azt is jelenti, hogy amellett, hogy egy stabil cég vagyunk, és jó bérezést nyújtunk, egy gondoskodó munkáltatóként is helyt állunk.

– A kérdéskörben megszólított Horváth Zsolt polgármestertől azt kérdeztük, mit jelent a „fogadó fél”, Dunaföldvár számára egy ilyen komoly cég jelenléte és tevékenysége?

– Elválaszthatatlan Dunaföldvár és a cég „együtthaladása”, ugyanis, ha fejlődik a Pannonia Bio, akkor fejlődik a város is. Azt szoktam mondani, hogy attól függetlenül, hogy van egy törvényi előírás, amely arra kötelezi a céget, hogy iparűzési adót fizessen az őt befogadó településnek a közigazgatási határán belül, a Pannonia Bio és a város kapcsolata ezen bőven túlmutat, valójában egy partneri, baráti viszony alakult ki a cég és az önkormányzat között.

A beszélgetésben elhangzott, hogy ez a gyár 73 családnak ad munkát, ezzel együtt mindez számunkra azt is jelenti, hogy a cégtől származó iparűzési adóbevétel segítségével olyan feladatokat tudunk megoldani, amelyek itt a helyben lakhatást elő tudják segíteni. Ennek alapján tudtunk olyan önkormányzati rendeletet alkotni, amelyet úgy hívunk, hogy letelepedési támogatási rendelet. Azoknak a fiataloknak, akik itt, Dunaföldvár közigazgatási területén lakást, házat, vagy telket vásárolnak, ehhez az önkormányzat egy-egy millió forinttal járul hozzá, amennyiben vállalják, hogy itt maradnak öt évig. Vagy említhetném azokat a Pannonia Bio társadalmi felelősségvállalása kapcsán adott támogatásokat, amelyek segítségével fejleszteni tudtuk például egy óvoda, egy bölcsőde, vagy egy közterület játszóterét. A kultúra terén, a rendezvényeink kapcsán nyújtott anyagi hozzájárulás is fontos Dunaföldvárnak. Ez mind-mind megtartó erő egy adott város tekintetében.

Nagyon fontos emellett, hogy a Pannonia Bio egy innovatív cég, amelynek képzett fiatal munkaerőre is szüksége van. Ez arra ösztönzi a térségben meglévő szakképzési vagy felsőoktatási intézményeket, hogy adott esetben képzési struktúrájukkal ebben a 20-30 kilométeres körzetben tartsák a fiatalokat, akik aztán itt tudnak majd munkát vállalni, családot alapítani.

Egy ekkora cégnek nagyon nagy ráhatása van a környezetére és arra a településre, ahol tevékenykedik.

– Ha már az innovációnál tartunk, a mai energiafaló gazdasági környezetben túlnyomó részt a gázra, a kőolajra, az elektromos energiára vagyunk „felfűzve”. Mennyiben érinti ez a Pannonia Biót? Úgy tudom, hogy Önök több lábon állnak az energiaellátás területén.

– Cégünk a kezdetektől fogva kimondottan fontosnak tartja a fenntarthatóságot, amelynek egy nagyon komoly része az energiagazdálkodás. Alapvetően ez azért is fontos számunkra, mert „zöld a termékünk” is. A jelenlegi helyzet értelemszerűen bennünket is kihívások elé állít, hiszen mi is nagy felhasználók vagyunk, de úgy gondolom, hogy a cégünk tudatosan készült arra az első perctől kezdve, hogy a lehető legenergiahatékonyabban tudjon működni. Ha van olyan cég a környéken, amely jó állapotban indult ebben a helyzetben, az a Pannonia Bio, hiszen rendelkezünk egy saját biogáz üzemmel, ami jó erőforrás lehet ennek a helyzetnek az áthidalására. Házon belül jelenleg is számos olyan projekt folyik, amelyek eredményeként tovább tudjuk csökkenteni az energia felhasználásunkat.

– Mennyire nyújt biztos pontot a vállalat a beszállítóinak, mennyire nyújt ez a cég biztos hátteret nekik?

– Az elérhető statisztikák ezzel kapcsolatban is nagyon jó információt nyújtanak számunkra. Arról már szóltunk, hogy jelenleg közel 400 fő a létszámunk, de közvetve mintegy 5000 családnak jelentünk megélhetést a régióban. Ez tartalmazza a beszállítóinkat, illetve a gazdákat, akiktől az alapanyagot vásároljuk fel. Mindenképpen jól példázza azt, hogy mi mennyire stabil pont vagyunk, akikre számíthatnak a beszállítóink, hogy az MTA kutatása szerint működésünk első öt évében a beszállítók több mint ötven százaléka kezdett valamilyen fejlesztésbe vagy bővítésbe a Pannonia Bio által biztosított folyamatos és biztos kereslet hatására. Ez mutatja a belénk vetett hitet, amit úgy gondolom, hogy meg is szolgáltunk.

– Ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem csak az új munkaerő felvétele jelent feladatot, hanem a meglévő megtartása is. Mit tesznek ennek érdekében?

– Ebben a helyzetben is, - ahol a magas inflációs környezetben számos negatív hatás éri a munkavállalókat - vonzó vállalat kívánunk maradni. Éppen ezért szeptember 1-vel bejelentettünk egy évközi 7 százalékos alapbér növelést, illetve azon munkavállalók esetében, akiknek a bére a bruttó 350 ezer forintot nem éri el, ott még további 3 százalékos alapbér emelést adtunk. Adtuk mindezt azért, nem megvárva az év végi időszakot, mert láttuk azt, hogy a munkavállalóink megélhetési költségei jelentősen megnövekedtek. Mindamellett sokaknak jelentenek problémát a megnövekedett üzemanyagárak, amelyek szintén jelentős költséget jelentenek az ingázóknak, ezért megnöveltük a bejárási költségtérítésünket nettó harminc forintról nettó harmincnyolcra, ami a régióban a legmagasabb. Másrészt elsőként tettünk egy olyan vállalást, hogy amennyiben megszűnik a „benzinár sapka” és az árak növekedni fognak, akkor is az egy kilométerre jutó költség 70 százalékát téríteni fogjuk a munkavállalóinknak. Ez egy olyan gondoskodó munkáltatói hozzáállás, ami bizonyítja azt, hogy nem csak a jelenben akarunk választ adni a kollégák számára, hanem kvázi a nehezen kiszámítható jövőre is adtunk egy olyan választ, amely megnyugvást adhat számukra.