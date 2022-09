Talán az e heti változékony időjárásnak köszönhető, de nem „járt” csúcsra a napokban a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac. Az árukínálat az elmúlt hetekhez viszonyítva nem változott, és az árak is stagnálnak. Ha az őszi gyümölcsöket nézzük, továbbra is drágák. A szőlő általában 800 és 1200 forint között kapható, igaz, 300 forintért vehetünk otellót, de az messze jár a csemegétől.

Szilvát továbbra is rengeteget láthatunk, az ára hetekkel ezelőtt 500 forint per kilogrammnál bebetonozódott. Az őszibarackhoz kimondottan drágán juthatunk hozzá, ha átlagot számolunk, akkor egy kiló körülbelül 1000 forint. Dinnye Lőrinc ellenére (tudjuk, amikor szeptember 5-én Lőrinc belepisil a dinnyébe) még több helyen kapható, a békési kimondottan jó minőségű, igaz, 490 forint kilója. A kovászolni való uborka sok standon vehető, az ára – 500–600 forint kilója – nem riasztó, ezért még bátran készíthetünk kovászos uborkát. Hasonló a helyzet a paprikával és a paradicsommal. Mindkét terméknek 400–500 forint között kapható a kilója, vagyis megéri lecsót készíteni.

Egyre több a csilipaprika, a cayennek ötezer forint kilója, az etna csokros

Egyre több a csili, és nemcsak méregerős, de méregdrága is. A cayenne csilinek 5000 forintért adják kilóját, a jalapeno jóval olcsóbb, „mindössze” 2200 forint. A magyar erős hegyesnek darabára van: 150–200 forint. Etna csiliből volt bőven, ezt csokorban árulják 600 forintért, amit, ha „átszámoljuk”, akkor kilogrammja 2500 forint körül jön ki.

Manapság sokan szeretnek a csilikből darálékot készíteni, és divat, hogy minél erősebb legyen, pedig nem biztos, hogy ez a jó vonal. Ugyanis érdemes lehet egy kicsit finomítani. A nagyon erős csilikhez – használhatunk több fajtát – adhatunk a csili húsz százalékának megfelelő kápiát vagy pritaminpaprikát, és tíz százalék átnyomott fokhagymát. Az egész darálékot annak huszonöt százalékának megfelelő sóval konzerváljuk. Így egy kellemes, akár fűszerkeveréknek is mondható végterméket kapunk.