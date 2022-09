Márkli János nem az a panaszkodós típus, de most sok jóval nem tudott minket fogadni.

– Sajnos továbbra is szélsőséges az időjárás, szerencsénk sincs, az a kevés eső is, ami esett, elkerülte a mi területünket. Igaz, a növényeken már az sem segített volna, de az őszi talaj-előkészítés szempontjából jól jött volna.

Márkli János keserűen foglalta össze az idei aratás tapasztalatait.

– A napraforgó esetében rendkívül alacsony a termés­átlag, a tavalyinak a fele, hektáronként másfél tonna volt a termés, százharminc hektáron van napraforgónk. A kevés termésnél még nagyobb baj, hogy a magok nem fejlődtek rendesen, ezért alacsony az olajtartalmuk. Ezért az átvételi ár tovább csökkent. A kukorica esetében sem jártunk jobban, zöld része nincs is, szinte teljesen elszáradt. Három kombájnnal kedden kezdtünk el aratni háromszáz hektáron. A növények hirtelen száradása miatt a csövek nem tudták leadni a víztartalmukat, ami húsz százalék fölött van, és legalább tizennégyre le kell vinnünk. Ehhez komoly energiaköltségek mellett szárítanunk kell a kukoricacsöveket, ez tovább növeli a kiadásainkat. Nem emlékszem arra a több mint ötvenéves pályafutásom során, hogy ilyen korán arattunk volna, most a rendkívüli aszály miatt megtörtént, hogy lassan vége a betakarításnak.

A műtrágyát nem lehet pótolni, csak csökkenteni

A kukorica aratása mellett lassan elkezdenék az őszi talaj-előkészítést, de annyira kemény a föld, hogy nem lehet szántani, a szokásosnál sekélyebb talajmunkát kell végezniük. A műtrágya szórását már elkezdték, mivel nagyon felment ennek az ára, ezért a szokásosnál jóval kevesebbet használnak belőle.

– A szár visszadolgozásával próbáljuk pótolni. Azt viszont tudomásul kell venni, a műtrágyát nem lehet nélkülözni, csak a dózist tudjuk csökkenteni. A növényvédő szerek árai is alaposan megemelkedtek. Vagyis a kiadásaink vészesen megnőttek, miközben pedig a termés mind mennyiségében, mind minőségében elmaradt a várttól. Nem látjuk tisztán a jövőt, ezért nagyon tervezni sem tudunk, nem tudjuk, milyen növényeket ültessünk. A legvízigényesebb repcéről már lemondtunk, a területével megnöveljük a búza és az árpa mennyiségét. Az előbbiből háromszáz, az utóbbiból kétszáz hektár felett tervezünk ültetni. A kukorica és a napraforgó a jövő zenéje, de lehet, hogy kukoricánk kevesebb lesz az idei tapasztalatok alapján.

Az eddigiekből kiderült, hogy nehéz helyzetben van a Pentele Mezőgazdasági Zrt., ezért igen fontos, hogy van-e piacuk a termékeiknek, van-e értékesítési gondjuk. Nos, ennek kapcsán hallhattunk először valami biztatót Márkli Jánostól.

– Évek óta bejáratott piacokkal rendelkezünk, ezeken el tudjuk adni az árunkat, értékesítési gondunk így szerintem nem lesz. Exportra már elment az árunk fele, a többit a hazai piacon adjuk el. Régóta szállítunk a szabadegyházi Hungrana Kft.-nek és a dunaföldvári Pannonia Bio Zrt.-nek. A környékbeli gazdáktól vásároltunk fel gabonát, azt is értékesíteni tudjuk.

Beszélgetésünk végén csak halkan kérdeztük meg az ügyvezetőtől, elképzelhető-e az, hogy veszteséges évet zárnak?

– Valószínű, hogy a növénytermesztés esetében így lesz. A termés kevés és nem túl jó minőségű. Azonban az egyéb tevékenységeink nyereséget termelnek. Szerintem még egy ilyen évet nehéz lesz elviselni, de országos szinten sem tartható ez az állapot a végtelenségig.