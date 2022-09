Dunaújváros Kiss Ernő bevezetésképpen elmondta, azért küzdenek másfél évtizede, hogy a napenergia hasznosítását elterjesszék. Nem volt csekély a feladat, mert nem is olyan régen még a „nem mindig süt a Nap, nem mindig fúj a szél” érvrendszernél tartott a közmegítélés, és kormányzati hozzáállás. Lobbitevékenységük eredményeként ma már kiemelkedő mértékű a napenergia-szektor támogatottsága, és most ott tartunk, hogy a kormány 2023-ra 9000 MW napelemes kapacitást tervez. Szaporodnak a kereskedelmi és a saját célú napelemes erőművek, 2022 első félévében már elértük a 3500 MW-os napelemes kapacitást, jövő év végéig pedig 9000 MW-ra lehet számítani.

Werner Tamás az esetleges buktatókra is felhívta a figyelmet

Fotós: Ihasz Martin



Orbán Viktor miniszterelnök pedig kijelentette, „a kormány célja, hogy az atomerőmű biztosítsa a jövőben a hazai villamos­energia-felhasználás 50 százalékát, a fennmaradó részt pedig megújuló forrásokból, elsősorban napenergiából fedeznék”. Erre szükség is van. A szlovák kormány energia-vészhelyzetet hirdetett, megtiltotta a villa­mos ­energia exportját. Ez minket is érint, ugyanis az ország energiaigényének 40 százalékát importból fedezik, a többi között Szlovákiából. A szövetség elnöke átfogó elemzést adott a kapacitás növekedéséről.

Érdekességképpen elmondta, az elmúlt év végén 140 ezer háztartásban volt napelemes rendszer, amik a közhiedelemmel ellentétben télen is nagyon jól termelnek. Kitért arra, hogy folyamatosan csökkent a beruházási költség, és növekedett a telepítések száma, a telepített erőművek fele háztartási, a másik fele pedig kereskedelmi céllal épült. Kiemelte, hogy bár sok beruházásösztönző hitel van, komoly gondokkal küzd most az ágazat. Egyrészt a megnövekedett energiaárak mellett nagyon alacsony átvételi árakat alkalmaznak, másrészt késik a kapacitástender kiírása.

Mindemellett kötelezővé teszik az akkumulátoros tárolási kapacitást is 30 százalékban a kereskedelmi erőműveknél, mindezekkel a beruházási költség 70 százalékkal növekszik meg. Az egyik legnagyobb aktuális probléma pedig az, hogy a 100 százalékos állami támogatású pályázaton nyert beruházások elszámolását nem tudják benyújtani, vagyis a kivitelezőknek jelen pillanatban 90 milliárd forintnyi tőkéjük áll ezekben a beruházásokban, amiket a 43 600 pályázó nyert.

A növekedés így is óriási, hiszen tavaly egész évben 35 ezer háztartásba kötöttek be napelemes rendszert. De hiába, ha csődbe mennek a vállalkozások. Werner Tamás nem csak szakmája okán hivatott beszélni a témáról, magánemberként is rengeteg tapasztalattal bír, hiszen éppen tíz esztendeje működtet háztartási méretű kis­erőművet (HMKE) otthon. Talán fanatikusnak is mondható, hiszen közel egy évig napi háromszor jegyezte le saját termelési adatait, így a véleményére egészen biztosan érdemes adni.

Határozottan állítja, tudatosan oda kell figyelni a fogyasztásra, ugyanis igazán akkor látjuk majd meg, mennyit ér a villamos energia, ha egy esetleges túlfogyasztás miatt „megzuhan” az elektromos hálózat. Ez a tudatosság szükséges akkor is, amikor az ember eldönti, hogy napelemet szeretne. Tudni kell, hogy milyen célból, és mennyi pénzt szeretnénk ráfordítani. A célt azért fontos előre eldönteni, mert ha például árammal szeretnénk fűteni, akkor sokkal nagyobb kapacitású szolárrendszerre lesz szükség, ami jelentősen növeli a beruházási költséget. Amíg a saját rendszere esetében tíz év volt, most már a magas energiaárak miatt néhány évre csökkent a megtérülés. Tudni kell, milyen tetőfelület áll rendelkezésre, hiszen például palatetőre nem érdemes, nem is lehet telepíteni.

Kiss Ernő a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke

Fotós: Ihasz Martin

Az árakról elmondta, hogy most 900 és 1100 euró között mozog 1 kW beruházási átlagköltsége. Kiemelte, a legfontosabb, hogy mindenek előtt történjen meg az előzetes áramszolgáltatói igénybejelentés, ami alapján vizsgálja meg a szolgáltató, hogy a termelést elbírja-e a hálózat. Amíg ez nincs meg, semmit nem érdemes elkezdeni, hiába állítja a kivitelező, hogy nem lesz semmi gond. Egy rácalmási példát említett, ahol a rendszer elkészült, de nem kapta meg az engedélyt, és le kellett bontani. A fejlesztésre két évet is várni kell az igénybejelentés után, és kötelezettséget vállalni arra, hogy valóban létesítenek HMKE-t. Tehát a szolgáltató erős lemaradásban van a fejlesztésekkel. Ennek ellensúlyozására szorgalmazzák a házi tárolás elterjedését. Érdemes odafigyelni, hogy a régebbi háztartási gépek az uniós 254 voltos engedélyezett feszültséget nem fogják kibírni, és tönkremennek. Utána kell nézni, a kivitelező cégnek milyen referenciái vannak és milyen garanciákat vállal. Sok szakképzetlen szerelő dolgozik most ezen a területen. Itt is igaz, nem biztos, hogy a legolcsóbb a legjobb ajánlat. Alaposan meg kell nézni, milyen inverterrel, kábellel, rögzítéstechnikával szerelnek, mert például egy erős szél is okozhat gondot, de akár a kábel esetleges mozgása miatt tüzet is okozhat. A szakember mindenkit arra biztat, ha lehet, vágjon bele a napelemes beruházásba, de legyen nagyon körültekintő.