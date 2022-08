Tanácstalanok a mezőgazdaságban, váltanának, de mire? Csapadékra mindenképpen szükség van

A szakember véleményét legutóbb július végén kérdeztük, amikor elkezdődött az aratás. Már akkor is elég pesszimista volt, de ahhoz képest hurráhangulatban leledzett, mint amit most hallhattunk tőle.

– Az utóbbi időben hat–nyolc milliméter eső esett Dunaújvárosban és környékén, ezt a szántóföld észre sem veszi. A harmincnégy Celsius-fokos időben a növény ezt meg sem érzi, föl sem tudja venni. Háromszáz milliméter csapadék hiányzik a talajból. Most már jöhet bármi, eshet, a baj az, ez már késő bánat lenne, sajnos nagyon nagy a gond. Ekkora aszályt az ötvenéves pályafutásom alatt még nem láttam. Most csak azon lehet gondolkodni, hogy mit tegyünk. Gondolkodunk azon, hogy változtatunk, hogy valamilyen más növényt termesztünk, de csapadék mindenhez kell.

Legutóbbi beszélgetésünkkor Márkli János kitért arra is, hogy elképzelhető, repcét ősszel nem vetnek, mert az nagyon vízigényes.

– Mára megjött a döntésünk, nem lesz repce. Bízunk abban, hogy az ősz csapadékos lesz, és akkor a búzával és az árpával kiváltjuk a repcét. De, ha marad ez az időjárás, akkor a kukoricáról is le kell mondanunk. Csapadék híján a talaj-előkészítést sem tudjuk elvégezni, minden bizonytalan. Érzem a veszélyt, sokat gondolkodunk a jövőn, hiszen elképzelhető, hogy hasonló aszályos időszakok jönnek, mint az idei. Nehéz olyan növényt találni, amely bírja a szárazságot. Arról nem beszélve, hogy mennyire lehet azokat gazdaságosan ter­meszteni, és arról sem beszélve, hogy az alternatív növények nem jók takarmánynak, ez befolyásolja az állattenyésztők helyzetét is. Nekünk nagy problémát okoz a mostani helyzet, mert mi elsősorban gabonakereskedők vagyunk, ilyen körülmények között ez nem nagyon működik majd. Felvásárolhatunk gabonát, de az sem megoldás, mert a szállítási költségek nagyon megnövelnék a kiadásainkat. Sajnos bizonytalannak látom a jövőt.

Arra a kérdésünkre, hogy egy olyan embernek, aki ötven évet töltött el a mezőgazdaságban, hogyan telnek manapság az éjszakái, az ügyvezető így válaszolt.

– Nehezen viselem a helyzetet, minden nap számomra egy pofon. Mondhatnám, hogy befejezem, és nyugdíjba megyek, de ezt nem lehet megtenni. Mindenem a mezőgazdaság, ezt nem lehet csak úgy abbahagyni. Alapjában mi élelmiszert állítunk elő, ez nagy felelősség.

Márkli János említette, hogy a repcéről lemondtak, de elképzelhető, hogy a kukoricával is ezt kell tenniük. A probléma sajnos országos. A portfolio.hu írásából az alábbiakat tudhatjuk meg.

„Az idei aszály tanulságai felgyorsíthatják a kukorica visszaszorulását, a hazai tájon valaha teljesen általános tengeri ma már legalább 300–400 ezer hektáron nem termelhető igazán eredményesen – még akkor sem, ha nincs olyan drámai helyzet, mint idén. A hazai szántóföldi termőterület egyelőre 6–8 százalékát kitevő, kukoricatermesztésre mindinkább alkalmatlan terület várhatóan rohamosan nőni fog a következő években a klímaváltozás előrehaladtával. Tehát a kukorica lehet a nagy vesztese az idei időjárásnak, hiszen az évek óta erősödő fokozott aszályveszély miatt több helyen a gazdák feladják a növény termesztését. Ezeken a vidékeken egymást váltják az elfogadható és rossz évek, és az elmúlt 10–15 megfigyelései alapján utóbbiak, vagyis a nagyon gyenge termést hozó esztendők kerülnek egyre inkább túlsúlyba a klímaváltozás előrehaladtával. Az idei, történelmi távlatban is rendkívül súlyosnak mondható aszály valószínűleg tovább gyorsítja ezt a folyamatot.”

Szomorú a helyzet – nem is kicsit.