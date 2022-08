Minden eset más – a döntés előtt érdemes konzultálni a könyvelővel

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról (kata) szóló törvény legfontosabb szabályai jövő hónap elején lépnek életbe. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett – nagy érdeklődés mellett megtartott – előadást a témában. Lizák Istvánné okleveles könyvvizsgáló, a kamara szaktanácsadója tájékoztatta a megjelent vállalkozókat, könyvelőket a kataváltozás szabályairól, kiket érint, milyen teendőik vannak az új adózási forma választása során, és milyen határidőkre kell figyelemmel lenni. Ezt követően ismertette, hogy a katából kieső vállalkozók milyen adózási lehetőségek közül választhatnak. Előadásában részletesen bemutatta az átalányadózás egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályait. Számszaki példákon keresztül vezette le, hogy különböző tevékenységet végző, fő- vagy melléktevékenységet folytató, különböző élethelyzetben lévő vállalkozóknak milyen adó- és járulékfizetési kötelezettséggel kell számolniuk. Az előadás további részében a vállalkozói szja legfontosabb tudnivalóinak, adó- és járulékvonzatainak bemutatására került sor. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy minden eset más. A döntés előtt a vállalkozónak a könyvelővel együtt számolnia kell, hogy számára melyik adózási forma felel meg leginkább. Kiemelte, a főállású átalányadózónak törekednie kell az egyenletes bevételszerzésre, a vállalkozói szja szerinti adózásnál pedig a vállalkozói kivét elszámolására. Felhívta a figyelmet a családi adó- és járulékkedvezmény, valamint az egyéb szja-kedvezmények figyelembe vételének lehetőségére is. Az előadás végén személyes konzultációra is lehetőség nyílt. A téma fontosságát jelezte a résztvevők aktív közreműködése. A vállalkozók számára ingyenes adótanácsadási szolgáltatást biztosít a kamara minden csütörtökön 13 és 15 óra között a székházában, a tanácsadás során Lizák Istvánné a fenti témában is részletes tájékoztatást nyújthat az érdeklődőknek.