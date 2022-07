Varga Mihály pénzügyminiszter részvételével ünnepélyesen megnyitotta második gyáregységét a Vajda-Papír, kibővítve ezzel a Dunaföldváron 2018-ban megépült higiéniai háztartási papírtermékeket és alappapírt előállító integrált gyárát. A beruházást a Magyar Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásai közé sorolta, és a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Programban 5,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Varga Mihály pénzügyminiszter a megnyitón hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a magyar gazdaság az európai recesszió mellett is képes legyen növekedést elérni, amelyhez jó alapot ad hazánk elmúlt évtizedben nyújtott teljesítménye. A Vajda-Papír Kft. 16 milliárd forintos beruházásának átadó ünnepségén a pénzügyminiszter hangsúlyozta: a kormány továbbra is támogatja a külpiacokon is helytállni képes, az ellátásbiztonságot erősítő vállalatok beruházásait, a ma elfogadott jövő évi költségvetésben erre a célra is rendelkezésre állnak a szükséges források.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Az előrejelzések szerint a háború és az elhibázott szankciók hamarosan válságba taszítják Európa gazdaságát – hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta: ezért úgy kell gazdálkodni, hogy a magyar gazdaság a romló világgazdasági környezetben is megőrizze növekedési képességét. A kormány azon dolgozik, hogy a rezsicsökkentést a háborús árak ellenére is megmentse az átlagfogyasztás mértékéig, megvédje a munkahelyeket, a családtámogatásokat és a nyugdíjak értékét, ahogyan az árstopokon keresztül küzd a háborús infláció ellen is – részletezte Varga Mihály hozzátéve, hogy Magyarország energiaellátását az elszálló energiaárak mellett is biztosítani kell. Ezekhez a célokhoz stabil alapot ad a 2023-as költségvetés, amely az államadósság és a hiány csökkentését is garantálja – szögezte le a tárcavezető. Varga Mihály a Vajda Papír Csoport beruházásáról elmondta: hazánkban a háztartás-higiéniai papír termékek mintegy 55 százalékát a Vajda Papír cégcsoport állítja elő, és az export majdnem háromnegyedét is ezek a termékek adják. A mostani, 16 milliárd forint összértékű fejlesztés biztosítja Magyarország önellátást higiéniai papírtermékekből, és 600 munkahely megtartása mellett 50 újat is teremt a környéken élőknek – ismertette Varga Mihály.

Vajda Attila, Magyarország piacvezető higiéniai papírgyártója, a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a vállalatcsoport nemcsak Magyarország önellátását képes biztosítani higiéniai papírtermékekből, hanem most már saját alappapír-felhasználási szükségleteit is képes kielégíteni. „Törekvéseinkkel összhangban átadott beruházásunk révén kevésbé terheli a környezetet a gyártásunk, és az alappapírszállítás kiiktatásával ökológiai lábnyomunkat is jelentősen csökkentjük” - mondta.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Hangsúlyozta, hogy a 16 milliárdos gyárbővítés és annak részeként a világszínvonalú alappapírgyártó-gép beszerzése Magyarország vezető higiéniai papírtermék-gyártójának duplájára emeli termelési, illetve háromszorosára az alappapír-gyártási kapacitását. A papírgyártás termelési kapacitása az eddigi 35 ezer tonnáról 115 ezer tonnára emelkedik, jelentősen javítva a vállalat külpiaci terjeszkedésének lehetőségét.

Vajda Attila azt is hangsúlyozta, hogy az átadott új üzemnek köszönhetően az innovatív termékfejlesztés és az elérhető legmodernebb, energiahatékony technológia segítségével a magyar tulajdonú vállalat higiéniai papírtermék gyártásban elért piacvezető pozíciója a régió még több országára kiterjedhet és az export is tovább bővülhet. Kiemelte, hogy a cég éves higiéniai alappapír-gyártása bőven meghaladja a belföldi igényeket, így Magyarország önellátó is lehet ezekből a termékekből, a koronavírus-járvány alatt és után megnőtt kereslet mellett is. A higiéniai papírfogyasztás a higiénés elvárások és igények erősödésével folyamatosan emelkedik, Magyarországon is komoly még a növekedési potenciál, a cég a bővülő hazai és a külpiaci igények magas színvonalú kiszolgálása miatt is döntött a gyárbővítő beruházás mellett.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

„Hatalmas mérföldkő a vállalat életében, hogy mostantól kizárólag hazai környezetben képessé váltunk az alappapír előállítására. A papír legmagasabb feldolgozottságának elérése hosszú évek óta kiemelt célunk volt. Vállalkozói álmot építtetünk, igazi sikertörténet a miénk, hiszen 22 évvel ezelőtt egy kis bérelt raktárból indultunk, 2018-ban pedig megnyitottuk az ország legkorszerűbb papírüzemét, 2022-ben pedig újabb gyáregységgel is tudtuk azt bővíteni, amelyben a világ egyik legnagyobb, leggyorsabb és legmodernebb alapapírgyártó-gépe is nálunk üzemel. Hiszünk abban, hogy magyar gyártóként Magyarországon gyártott termékekkel, a legnagyobb kereskedelmi láncokkal együttműködve további közös sikereket érhetünk el a jövőben. A Vajda-Papír Kft. elhivatott a magyar háztartások legmagasabb szinten való kiszolgálásáért. Azért dolgozunk minden nap, hogy az Ooops! márkás és egyéb kereskedelmi saját márkás termékeink maximálisan megfeleljenek a magyar vásárlók igényeinek” – fogalmazott Vajda Attila.

A ma átadott második ütem keretében új alappapírgyártó-csarnokot, az alappapír-raktárat és a cellulóz tárolási- és előkészítési területeket is átadtak és a tesztüzem után élesben is elindították az új alappapírgyártó gépsort is. A teljes költségvetéséből csaknem 10 milliárd forintot fordítottak a gép és technológiai beruházásra, ezen túlmenően jelentős az építőipari fejlesztés mértéke is. Az új gépsor termelését belföldön és külföldön egyaránt értékesítik majd, a többletbevétel várhatóan eléri az évi 21 milliárd forintot, amely éves szinten több száz millió forint különböző adó többlet befizetést keletkeztet. A 16 milliárd forintból fejlesztett újabb üzemegységet 5, 5 milliárd forintos állami támogatásból és zöld kötvények kibocsátásával finanszírozták. Vajda Attila a megnyitón arról is beszélt, a hazai építkezés és fejlesztés nem áll meg, már a gyár további bővítésén dolgoznak.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Emlékeztetett rá, hogy Dunaföldváron 2018. novemberében készült el a beruházás első üteme: Európa legmodernebb, a régió legnagyobb papíripari üzeme épült meg 15 milliárd forintból Az első ütem beruházását a Magyar Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásai közé sorolta, és a Nagyvállalati Beruházási Támogatási programban 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A gyárbővítés számokban

Vajda Attila az ünnepélyes gyártátadón elmondta: „a papírgyártógép-csarnok, a kapcsolódó papírbála-tároló, valamint a cellulóz- és alappapír-raktárak együtt mintegy két futballpályányi területet foglalnak el, a hozzájuk épített utak pedig további két pályányit. A Strabag Magyarország fővállalkozásában megépített hatalmas komplexum mégis mindössze 15 hónap alatt nőtt ki a földből, és ezzel Európa leggyorsabban elkészült papírgyáraként tartják számon. Az építkezés nyolc nemzet több mint 250 szakemberének összefogásával zajlott. Óriási volumenét jól érzékelteti, hogy csúcsidőben 5 mobil daru és 20-25 kosaras és ollós emelő vett részt a munkálatokban. Az épületekbe beépített vasbeton össztömege nyolcszorosa a Lánchídban lévő vas- és acélmennyiségnek, de pusztán a komplexum előregyártott tartószerkezetei is másfélszer annyit nyomnak, mint az Eiffel-torony. A falakba beépített kábelek pedig összes hosszukat tekintve elérnének Budapesttől Szekszárdig.”

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

A Vajda-Papír újabb dunaföldvári gyáregysége épületeinek tartószerkezete 15.700 tonna előregyártott vasbetonból készült; az építkezés során 2.650 tonna betonacélt 15.600 m³ betont használtak fel, ami összesen mintegy 40.000 tonna vasbetont jelent. A magasépítési munka 12 hónap alatt készült el teljesen, ebből 7 hónapon keresztül a technológiai szereléssel párhuzamosan dolgoztak. Az új alappapírgyártó-csarnokot, az alappapír-raktárat és a cellulóz tárolási- és előkészítési területeket is magába foglaló 14.212 m² alapterületű új üzemhez 9.970 m² út létesült. Ebből a papírgyártógép-csarnok mérete megközelíti a 6 000 m²-t, a hozzá tartozó papírbála tárolóé eléri a 2150 m²-t, a fedett-nyitott pép raktáré pedig meghaladja az 1500 m²-t. A papíranyag raktár területe 7 000 m². A beépített kábelek hossza 150 kilométert tesz ki, az előregyártott vasbeton elemek hossza pedig 16 kilométert, amelyeket egymás után fektetve a dunaföldvári gyártól Dunaújváros központjáig érnének.

A kontinens egyik legnagyobb, leggyorsabb papírgépe Magyarországon üzemel

„A gyárban beüzemelt papírgépünk szintén rekordparaméterekkel büszkélkedhet. Már a telepítése is lenyűgözően rövid idő alatt valósult meg: mindössze 12 hónap telt el az alapozás kezdetétől a kontinens egyik legnagyobb és leggyorsabban termelő papírgépének beindításáig. A higiéniai papírtermékek piacán vezető magyar tulajdonú gyártó, a Vajda-Papír dunaföldvári gyárbővítő beruházása keretében elkészült 157 méteres papírgyártógép-csarnok csaknem felét elfoglalja 66 méter hosszú papírgép, amely több, mint 1044 tonnás berendezésen belül csak a szárítógép annyit nyom, mint 40 elefánt súlya. A gép szárítóhengere 168 tonna. A papírgép végsebessége 2.200 méter/perc=132 km/h, ami túllépi az autópályán érvényes sebességhatárt. ĺgy nem csoda, hogy a gyártósornak mindössze két másodpercre van szüksége ahhoz, hogy a papírpépből elkészítse az alappapírt, melyet 5,6 méter szélességű hengerre teker fel. Ennek köszönhetően éves termelési kapacitása tízmillió fogyasztó éves igényét szolgálja ki – emelte ki a rekordokat a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

A Vajda-Papír legújabb, legfejlettebb technológiával működő papírgépe biztosítja a vezető higiéniai papírtermék-gyártó vállalat önellátását az alappapírból, és duplájára emeli a cég termelési, illetve háromszorosára az alappapír-gyártási kapacitását. A berendezést az olasz Toscotec cég szállította, szerelte be és helyezte üzembe Dunaföldváron. A világszínvonalú, energiahatékony technológiával felszerelt alappapírgyártó-gép az új gyáregység "lelke", óránként 10 tonna, évente 80 000 tonnányi alapanyag-tekercs előállítására képes.

Ennek a legfejlettebb és legenergiatakarékosabb technológiával működő alappapír-gyártósornak a biztonságos és hibátlan működését számos utolsó generációs kiegészítő rendszer is segíti. Emellett pedig környezetünk megóvása érdekében, biológiailag tisztítjuk a papírgyártás során keletkezett rost tartalmú vizet, mely így a természet számára befogadható tisztaságúvá válik, és a Duna folyamába közvetlenül visszabocsájtható lesz. A biológiailag megtisztított víz 50%-át még egyszer megszűrjük egy speciális berendezésen keresztül, így az eléri a kútvíz tisztaságát – olyan lesz, amilyennek a természettől megkaptuk. Ezt a vizet pedig saját magunk is újra fel tudjuk használni a papírgyártás során.

