- A nyári betakarításokon túljutottunk. Az őszi vetések ugyanis tavasszal, igaz, az utolsó pillanatokban kaptak annyi csapadékot, hogy túlélték az aszályos időszakot. Az őszi árpát hektáronként 6.3 tonna terméssel arattuk, az őszi búzával hétfőn végeztünk, 6.2 tonna volt hektáronként a termés. Mind a két esetben közepes termésről számolhatok be, és arról is, hogy ilyen korán még nem fejeztük be az aratást. A káposzta repce külleme szép volt, de az a legvízigényesebb, hektáronként csak két tonnát tudtunk betakarítani. Az árak jól alakultak, de ehhez azt is hozzá kell venni, hogy a növényvédőszereket, a műtrágyát ősszel jóval olcsóbban vásároltuk, mint tavasszal, ezért a költségeink nagyon megnőttek – kezdte beszélgetésünket a szakember.

A további feladatokról elmondta, nem báláznak, minden szalmát visszaforgatnak a földbe, ezzel pótolják a méreg drágává vált műtrágyát. Baktériumot adnak a tarlóhoz, hogy minél jobban lebomoljon a földben, de ehhez is szükség lenne az esőre. El kellene kezdeniük a talajelőkészítést az őszi vetéshez, de olyan kemény a föld, hogy a gépek tárcsái szinte szikráznak.

Arra a kérdésre, mennyire tragikus a helyzet, az ügyvezető így válaszolt.

- Az országnak vannak részei, például az Alföld, ahol sokkal rosszabb a helyzet, mint a környékünkön. De az Adony, Baracs, Kisapostag, Dunaújváros térségben kukoricából alig lesz. A napraforgó esetében száradnak a virágok, kicsik a tányérok, ez több milliós bevételkiesét jelent majd számunkra. A költségeink egyre nagyobbak, termés pedig nincsen. Ha nem lesz eső, nem lesz talajelőkészítés, sőt, azon gondolkodunk, hogy az idén az őszi repcével nem is foglalkozunk majd. A takarmány drága lesz, ez a húsárára hat majd ki, a pékségek is sokkal drágábban dolgoznak majd, mint jelenleg. Az élelmiszer előállítás gond lesz. Egész Európa aszályos, azt kell, hogy mondjam, nagy a baj.

Elsivatagosodunk? - Teljesen kilátástalan és bizonytalan helyzetet teremt az elképesztő aszály, amely Magyarországot sújtja - tájékoztatta az Agrárszektort Szabó Lajos, a HÓDAGRO Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki 2021-ben elnyerte a Portfolio Csoport Év növénytermelője díját. Elmondta a cégük területein annyira rossz az idei kukorica- és napraforgótermés, hogy a túléléshez több éves pénzügyi tartalékokat kell majd felhasználniuk. A szakember szerint elkeserítő a helyzet, az alföldi térségben például mindössze 80-90 milliméter csapadék esett idén, és ha ez az év további részében is így lesz, közel leszünk az elsivatagosodáshoz.

