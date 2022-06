Dunaföldvár - Magyarország élelmiszer-ellátása biztonságban van. Szerencsés ország vagyunk, hiszen kétszer annyi élelmiszert tudunk előállítani, mint amennyit elfogyasztunk, de a világ helyzete nem ilyen egyszerű – mondta az eseményen Szurovcsák András, a GOF Hungary Kft. ügyvezetője.

Szerinte az ellátás az orosz–ukrán háború miatt mennyiségében és logisztikáját tekintve is jelentős problémákba ütközik. A háborús helyzetben ugyanis Ukrajnában bizonytalanná vált a gabonatermelés, és azzal, hogy az oroszok elfoglalták a Fekete-tengeri kikötőket, tönkretették a logisztikai rendszert is, amelyre az ukrán értékesítés fel volt építve. Szárazföldön ugyanis jelenleg csak a gabona töredékét tudják az országból kijuttatni.

Szurovcsák András, a GOF Hungary Kft. ügyvezetője

– A helyzetet az teszi még bizonytalanabbá, hogy nem tudni, végleg megszűnik-e a tengeri szállítás vagy sem – hangsúlyozta. – A nagyhatalmaknak különösen figyelniük kell arra, hogy a világ minden tájának élelmezése megoldott legyen. Ez komoly feladatot jelent – tette hozzá az ügyvezető.

Magyarországon az utóbbi időszak esői miatt jó termésre lehet számítani, hozzávetőleg ötmillió tonna búza várható, ebből itthon 1,2 tonnára van szükség a liszt előállításához. Egyedül az a kérdés, hogy a rárakódó költségekkel – energiaárral, munkabérrel – együtt mennyi lesz az ára. Ez jelentős árdrágulást hozhat a mostanihoz képest is – vélte.

Az emelkedő költségek miatt dráguló árakat a fogyasztók érzik meg

Az ügyvezető szerint a jelen helyzet a cégeket annyiban érinti, hogy naponta számolniuk kell. – Minden nap arra ébredünk, hogy figyeljük, mi változott. Korábban volt havi, féléves, éves árunk, ez most igen rövid intervallumokra csökkent, a beszerzési és előállítási költséghez képest kell átalakítani.

Majoros-Pilinszki Tímea, a GOF Kft. kereskedelmi igazgatója úgy fogalmazott, a vírushelyzetig viszonylagos egyensúly volt a gabonapiacon, kevésbé változtak az árak. A Coviddal együtt viszont megjelentek a félelmek, és lassú emelkedő trend indult meg. Az orosz invázió kezdetekor viszont egyenesen kilőttek az árak. Ukrajnát ugyanis Európa kenyereskosaraként is említik: a kenyérgabona több mint egyharmadát az oroszokkal közösen az ukránok adják a világnak.

Lengyel Tamás dunaföldvári malomigazgató

A kereskedelmi igazgató szerint hasonló a helyzet a kukoricát tekintve is, amelynél a világ importjának 14-15 százaléka Ukrajnából származik, amelynek 90 százalékát a lebombázott Fekete-tengeri kikötőkön keresztül bonyolították. A napraforgóolaj importjának világszinten több mint 50 százalékát, Európát tekintve pedig 88 százalékát adja Ukrajna.

A lehetőségekről a kereskedelmi igazgató azt mondta, az aszály miatt Amerikának, Indiának és a háború miatt Ukrajnának is kevesebb búzatermése várható, mint az eddig számoltak. Utóbbihoz hozzájönnek még a logisztikai problémák is. Ez a termelők szemszögéből nézve azt jelenti, középtávon egyelőre nem kell félni attól, hogy a gabonaárak leesnének, de akár egy napon belül is többféle mozgás, akár 10-20 ezer forintos árváltozás is történhet, mivel minden kisebb hírt azonnal „beáraz” a piac.

A legnagyobb kockázatot a termelők szemszögéből jelenleg abban látja, hogy ha a háború nyugvópontra kerül vagy enyhül a helyzet, és Ukrajna mégis el tudja indítani nagyobb ütemben az exportját, az nagy gabonaár-esést okozhat. Szerinte annak, hogy ez idén megtörténne, igen kicsi az esélye. A gazdák tehát magas árakra számíthatnak, igaz, őket is terhelik a megemelkedett költségek, a magas műtrágyaár, energiaárak, de mindezekkel együtt – úgy fogalmazott – rentábilis a gabona értékesítése.

A malom immár több mint 140 éve működik Dunaföldváron, a közelmúltban korszerűsítették

Lengyel Tamás Dunaföldvári malomigazgató az üzemben az elmúlt három évben történt innovációról beszélt. Elmondta, főként a malomipari fejlesztés volt a cél, hiszen a búza minősége megköveteli, hogy megfelelő minőségű tisztítóberendezésekkel rendelkezzenek, és az őrlés során használt eszközöket is folyamatosan fejleszteni kell. Ezért a búza őrlésének előkészítésére a legmodernebb svájci gépeket, berendezéseket szerezték be.

Emellett az üzemépület állagának megóvása érdekében is nagyon sok technológiai jellegű felújítást végeztek: megtörtént a hőszigetelése, energetikai korszerűsítése, nyílászáróinak cseréje, mindezt egy 94 kilowattos naperőművel egészítették ki, amellyel csökkent az üzem energiafogyasztása. Egy új tároló csarnokot is építettek, amellyel a környező gazdáktól sokkal rugalmasabban tudják átvenni a gabonát, akár napi 1500 tonnát is. Ennek kiszolgálásához beszereztek két új rakodógépet is.

Lengyel Tamás szerint a tároló csarnok bővítése azért is volt fontos, mert a piac jelenlegi hektikussága veszteséget okozhat a kis- és közepes gazdaságoknak, amelyek nem rendelkeznek saját tárolókapacitással, ugyanis ennek hiányában azonnal el kell adniuk a terméküket. A raktárfejlesztésükkel elérték azt, hogy most már van szabad kapacitás, ahol a gazdák el tudják tárolni a búzát, és azt akkor tudják értékesíteni, amikor számukra a legoptimálisabb.

A malom termékeit az új, egyedi igényeknek megfelelően bővítette az utóbbi években Graham-liszttel és teljes kiőrlésű liszttel is.

A GOF Kft. dunaföldvári malomkonferenciáján elhangzott, az előző évi búzaárakhoz képest idén a duplájára emelkedtek az árak. Miközben a búza termesztéséhez használt műtrágya a tavalyi ár négyszeresébe kerül, megötszöröződtek az energiaköltségeik, de megnőttek a bér- és a szállítási kiadásaik, utóbbi az üzemanyagárak emelkedése miatt. Mindezeket figyelembe véve a lisztárak is drasztikus emelkedés előtt állnak az aratási időszak után akár két és félszeres növekedés is várható.

Konkrétabban, számokra lefordítva, a liszt nagykereskedelmi ára tavalyelőttig nettó 70 forint átadási ár körül alakult, ez most 170 körül van. Ha ehhez hozzáadjuk a költségeket, akkor a nettó 200-230 forint körüli lisztár tűnik valószínűnek. Drága, de lesz – fogalmaztak.

Ezeknek köszönhetően nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a pékáruk is drágábbak lesznek. Az általunk megkérdezett gabonaipari és sütőipari szakemberek szerint akár ezer forint fölé is mehet a kenyér ára, amely leginkább a fogyasztót érinti majd kellemetlenül.