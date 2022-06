A befejező szakaszába lépett az utóbbi évek legnagyobb zöldmezős beruházása: 2022 utolsó negyedévében éri el a teljes készültségét a dél-koreai tulajdonú SK Innovation 135 hektáron épülő új akkumulátorgyára a Fejér megyei Iváncsán - derült ki a Market Építő Zrt. közleményéből. A 2021 tavaszán elrajtolt projekt a Market Építő Zrt. kivitelezésében valósul meg, összesen 681 milliárd forint összértékben.

Mint írják, a kivitelezők számára nem kis kihívást jelent a projekt, ugyanis az indulástól kezdve mindössze 13 hónap áll rendelkezésre a kulcsrakész átadásra.

Ahogyan arról korábban már lapunk is beszámolt, az új akkumulátorgyár megvalósítása három ütemben történik, valamennyi ütem több részegységből épül fel. Az első ütemben egy évi 30 GWh gyártási kapacitású, lítiumion-akkumulátor előállítására alkalmas gyár és egy évi 48 MW (megawatt) hőteljesítményű, gázüzemű tüzelőberendezés – négy gázkazán és egy gőzkazán – létesül.

Az első ütem keretében mintegy 80 hektáron dolgoztak

A közlemény szerint a kivitelezők palettáján több szempontból is különleges ez a projekt: a nem hétköznapi nagyság, a szűk határidő, a gyors iparágban működő megrendelő mind komoly kihívások elé állítják a kivitelezőket.

SK Innovation gyár építése Iváncsa határában. Nagy Norbert. Fejér Megyei Hírlap.

Forrás: Nagy Norbert

A Market Építő Zrt. munkája a projekten rendkívül komplex és sokrétű, és már a kezdeti munkafázisoktól jelen van a területen. Az eddigi munkálatok mintegy 400 millió euró értékben készülnek el. Az említett munkálatokon kívül a gépészeti és erősáramú feladatokkal, valamint a technológiával összefüggő munkákkal viszont az SK Innovation koreai cégeket bízott meg.

Az ország legnagyobb mobil betonkeverője dolgozik a projekten

A hazánkban egyedülálló projektet ugyanakkor a nem mindennapi volumenek is jellemzik: a beruházás részeként összesen 22 darab épületet valósít meg a Market, amelyek alapterülete összesen 151.000 négyzetméter, a teljes épületszint területe pedig 279.000 négyzetméter. Ez igazán számottevő méretnek tekinthető az ipari beruházások területén – hangsúlyozza a vállalat.

A kivitelezés során 85.000 köbméter előregyártott elemet, 9.000 tonna szerkezeti acélt és több mint 10.000 tonna betonacélt építenek be. Mindemellett arra is felhívták a figyelmet, hogy a felhasznált betonacél összhossza 1950 kilométer, ami egy Budapest-London közti távolságnál is többet jelent.

Kiemelték, ezen felül közel 90.000 négyzetméternyi homlokzatot, 176.000 négyzetméternyi belső szendvicspanel falat építenek be, valamint egy közel 140.000 négyzetméteres ipari padlót is kiviteleznek, melynek egy részével már el is készültek a szakemberek.

A projekt megfelelő haladásáról és a kellő mennyiségű beton biztosításáról az ország legnagyobb mobil betonkeverője is gondoskodik, amellyel óránként akár 17 betonmixer is megtölthető.

Ez a betonkeverő 150 köbméter/óra kapacitással üzemel, emellett pedig van egy másik, 60 köbméter/óra beton előállítását biztosító keverő is a terepen. Hozzátették, ezek a gépek október óta napi 10 órában 90-100 százalékos kihasználtsággal működnek, az eddig előállított beton mennyisége pedig ennek megfelelően eddig már elérte a több mint 220.000 köbmétert.

Példátlan számú toronydaru segíti a határidőre való elkészülést

Az aktuális munkálatokkal kapcsolatban azt is megtudtuk, hogy jelenleg a nagy épületek homlokzati komplettírozása, valamint a kiszolgáló épületek szerkezetépítése zajlik, illetve több helyen már megindultak a szakipari munkák, tehát valamennyi munkafolyamat párhuzamosan zajlik. Ez nagyon alapos organizációt és nagyfokú pontosságot követel kivitelezői oldalról: a Market részéről a projekten dolgozók létszáma 900 fő körül mozog.

2022.05.26. SK Innovation gyár építése Iváncsa határában. Nagy Norbert. Fejér Megyei Hírlap.

Forrás: Nagy Norbert

Ugyanakkor a projekt méretét jól szemlélteti az is, hogy a Market összesen 21 darab toronydaruval és 12 darab mobildaruval van jelen a területen, esetenként pedig egy 500 tonnás mobildarut is bevetnek a kivitelezők a különféle szerelésekhez.

A földmunkagépek számát tekintve csúcsidőben összesen 38 darab kotrógép, 10 darab dózer és 105 darab tehergépkocsi dolgozott a helyszínen, hogy időre sikerüljön a nagytömegű földmunkák részprojektjét teljesíteni. A cölöpözés során Magyarországon rekordszámba menően 14 géplánccal fúrtak, amelyre hazánkban korábban még nem volt példa – hangsúlyozza a vállalat.

Ezen felül nem csak a cölöpözőgépek száma jelentett igazi csúcsteljesítményt, hanem az általuk lefúrt cölöpök száma is:

a területen összesen 136 kilométernyi cölöppel, három hónap alatt biztosították az épületek kivitelezését, jelenleg pedig 231 darab munkagép dolgozik a gördülékeny munkavégzés érdekében.

Hozzátették, a projekt során különösen nagy kihívást jelentett a háromszintes, nagy teherbírású födémekkel taglalt gyártócsarnokok kivitelezése, melyek nagyon komplex tervezést és szerelési szekvenciákat kívántak meg.

Komoly versenyben nyerte el a Market a munkát

Az új létesítmény a koreai vállalat legnagyobb európai gyáraként épül meg, amelyhez a Market Építő Zrt. erős versenyben nyerte el a projekt építését, többek közt japán, osztrák és magyar cégekkel versenyezve a munkáért. „Ez is jól mutatja, hogy a Market ebben a méretben meghatározó építőipari szereplő: professzionalizmusával, műszaki és technológiai apparátusával, szakmai hozzáállásával, eltökéltségével és nem utolsósorban a határidőkhöz való szigorú hozzáállásával” – emelték ki a közleményben.

A fejlesztéseknek köszönhetően az SK Innovation autóipari akkumulátorgyártó kapacitásai rövid időn belül megsokszorozódnak, ezáltal Magyarország és Európa elektromos mobilitásban betöltött szerepe is felértékelődik a következő években.

A cég első két tengerentúli gyára Komáromban működik, és a vállalat úgy döntött, hogy harmadik európai gyárát is Magyarországon építi fel, ahol elektromos autókba való akkumulátorokat fog gyártani