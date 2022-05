Az Európai Unióban érvényes változás miatt, 2022. május 21-től Magyarországon is már csak engedéllyel végezhetnek fuvarozást a kis-tehergépjárműves fuvarozók. A kötelezettség azokra vonatkozik, akik 2,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművel, beleértve az esetlegesen vontatott pótkocsit is, díj ellenében belföldi vagy nemzetközi fuvarozást végeznek. Eddig csak a 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozott az engedély-kötelezettség. Jellemzően azok lesznek bevonva az engedély-kiváltás körébe, akik eddig elintézték az ügyet azzal, hogy ez csak a „nagyoknak” kell. Kikre is gondolunk?

Minden olyan kistehergépkocsival végzett áruszállítóra, aki díj ellenében (fuvardíjért) valaki más áruját szállítja a megrendelő által megadott fel- és lerakóhely között. Ilyen például egy építőanyag-kereskedéstől az építkezéshez fuvarozásként történő szállítás, a költöztetés, a külföldön vásárolt személygépkocsi hazahozatala. Nem tartozik ezek közé az a szállítás, amikor a tehergépjármű tulajdonosa a saját áruját viszi, akár be-, akár kiszállítás céljából, vagy a kőműves brigád a kistehergépkocsival dolgozni megy és az ott beépítésre kerülő anyagokat, vagy a munkához szükséges gépeket szállítja. Mentesül az engedély kiváltásának kötelezettsége alól a postai küldemények szállítása, a hulladékról szóló törvény alapján hulladékgazdálkodási engedély birtokában végzett szállítás, a sérült vagy műszaki hibás járművek továbbítása (autómentés), és a gyógyszerek, gyógyászati készülékek, természeti katasztrófa vagy egyéb közveszély miatt szükséges sürgős szállítása.

Fontos tudni, hogy a fuvarozási engedély kiváltásához milyen követelményeknek kell megfelelnie a vállalkozásnak, a vállalkozást vezető személyeknek. A négyes feltételrendszer, amit nem csak az engedélyezéskor, hanem a működés során folyamatosan tudni kell teljesíteni a székhellyel, a vállalkozás jó hírnevével, pénzügyi helyzetével és a fuvarozási tevékenység irányítását végző szakmai irányítóval kapcsolatos. A leglényegesebbek a köztartozás-mentesség, a vállalkozás saját tőkéjének mértékére vonatkozó minimum érték, a vállalkozás vezetőjének és szakmai irányítójának büntetlen előélete, illetve a szakmai irányító vizsgakötelezettsége. Szakmai irányító csak olyan személy lehet, aki közúti árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvánnyal, és annak 10 éves érvényességének lejártát követően továbbképzési igazolással rendelkezik.