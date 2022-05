Az Optimagép.szer Kft.-t Hódosi József alapította 2014-ben, hogy egy lehetőséget megragadva egy villanyszerelési áruházzal közösen béreljenek egy Szilágyi Erzsébet úti ingatlant. Épületgépészeti áruházat alakítottak ki, ma is jól kiegészítik egymást a másik építőipari területen működő nagykereskedelmi egységgel, töretlen az együttműködés. Azóta az ingatlant sikerült megvásárolni, fejlesztéseket hajtanak ott végre.

Az áruház működtetése mellett hamarosan elindult a tervezői tevékenység, hiszen Hódosi József épületgépész mérnök, aki megfelelő gyakorlattal, szakmai tapasztalattal rendelkezik, hogy a nagyobb beruházások energetikai pályázatai során is szakértői feladatokat láthasson el. A következő időszakban az lett a vállalkozás célja, hogy a megtervezett beruházások kivitelezését is elvégezzék. Ehhez ki kellett alakítani a megfelelő szakembergárdát.

Ebben megint csak Hódosi József előélete segített, aki mérnöktanárként kilenc éven keresztül tanított a Dunaferr iskolában épületgépészeket, mivel végzettsége megvolt hozzá, technikusokat is. A társaság foglalkoztatotti létszáma tizenegy fő, őket gyakorlatilag mind tanította. Ahogy a kivitelezési munkákba bevont alvállalkozók közül is sokakat.

A cég a tavalyi év során 650 millió forintos forgalmat ért el, ennek a fele származott a kereskedelemből, másik fele a kivitelezési munkákból. Utóbbi során 440 lakás készült el, többsége Siófokon és Pakson is egy jelentős volumen. A kivitelezési munkáknál a következő időszakban a kialakult helyzet miatt kevesebb munkát vállalnak be, hiszen az árak, a költségek drasztikus emelkedése, a készlethiány miatt nagyon bizonytalanná vált, hogy egy hosszabb lefutású, nagyobb méretű projekt esetében miként lehet teljesíteni a szerződésben foglaltakat költségkereten belül, határidőre.

A hangsúly így átmenetileg a kereskedésre helyeződött. A gyorsan emelkedő árak miatt kiemelt fontosságot kapott az árukészlet minél hosszabb távra történő biztosítása, hiszen a raktározás ebben a helyzetben jó megtérülésű befektetésnek minősül. Saját tulajdonú telephelyükön pályázati pénz bevonásával 150 milliós fejlesztést indítottak el, amely az irodák bővítése mellett új raktárterületek kialakítását érinti. Az Optimagép.szer Kft. az épületgépészeti áruház kínálatával, a kapcsolódó szolgáltatásokkal, az építkezések, beruházások során biztosított tervezői, szakértői, kivitelezői tevékenységgel az elmúlt évek alatt nevet szerzett a szakmában, elégedett, visszatérő vásárlókört alakított ki.