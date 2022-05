Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén arról beszélt, hogy az ukrajnai háborúval összefüggésben Brüsszel hat hónapon belül kivezetné az orosz kőolajimportot, az év végére pedig a finomított olajtermékek behozatalát is megtiltaná. Az orosz olajimport-tilalomról a május 24–25-én esedékes uniós csúcstalálkozón születhet döntés. Itt azonban valamennyi tagállam – köztük Magyarország is – vétójoggal rendelkezik. A magyar kormány már bejelentette, hogy élni fog ezzel, amennyiben addig nem születik valami észszerű döntés. A magyar kormány nem hajlandó elfogadni a magyar energiaellátás biztonságát leromboló döntést, Szlovákia és Csehország pedig csak abban az esetben lenne hajlandó támogatni a Brüsszel által tervezett kőolajembargót, ha legalább három év haladékot kapnának, Brüsszel azonban erre egyelőre nem hajlandó – olvasható az origo.hu-n.

Megszólítottunk néhány embert, kérdésünk az volt: mit szól ahhoz, hogyan érintené önt és a családját, ha az Oroszország elleni újabb embargós lépések miatt Magyarországon 800 forintra nőnének az üzemanyagárak?

Panda Krisztián: „Egyértelműen nehéz helyzetbe hozna. Vállalkozóként a lakhelyemtől 100 kilométerre dolgozom, Veszprémben orvosi ügyeletet üzemeltetek. Az ilyen mértékű üzemanyagár-növekedés pont a kétszeresére növelné a költségeimet, magánemberként és vállalkozóként is. 100 százalékban befolyásolná negatív irányban a megélhetésemet, a vállalkozás profitabilitását. Ráadásul magával hozná az általános drágulást a fuvarköltségeken át az élelmiszerárakig.

A többi embargós lépéssel – a gáz és a kőolaj tekintetében – sem értek egyet rövid távon. Ismereteim szerint ugyanis nagymértékben függünk az orosz importtól. Úgy tudom, hogy a gáz esetében 80 százalékban, a kőolaj esetében pedig 65 százalékban. 3-5 éven belül ez szerintem nem helyettesíthető. Csak hosszú távon, alternatív megoldásokkal, a költségek megfontolásával szabad gondolkodni. Nem vagyok szakember, de úgy tudom, hogy az olajfinomítóink, Százhalombatta és a Mol az orosz olajra vannak specializálódva. Nem tudnak valószínűleg a műszerek, a gépek mondjuk holnaptól átállni például arab olajra. Az átállításnak pedig nyilván milliárdos költségei vannak. Ebben az esetben az is releváns kérdés, hogy ezt ki fizeti? Mi, a magyar emberek fizetjük meg a drágulást és az átállást is?

Vagy ha Amerikából érkezik cseppfolyós gáz, akkor azt hogy vesszük át? Hiszen nekünk nincsen tengerünk, ahhoz is oda kell menni, ami további költségekkel jár.

Tiszta szívemből remélem, hogy a kormány meg tudja akadályozni Brüsszel törekvéseit, mert különben Magyarország letérdel.”

Panda Krisztián, Bolygó Krisztina , Vajda Tibor

Bolygó Krisztina: „Egyáltalán nem örülnék neki, ha megemelkedne az üzemanyag ára. Nem csak a saját tankolásaink tekintetében, hiszen annak más területen is következményei lennének. Most az elmúlt időszakban egyébként kihasználjuk a jó időt, és igyekszünk többet sétálni, gyalogosan járni, ezzel is kevesebbet használjuk az autót a családban. Másokkal beszélgetve azt látom, hogy vannak szkeptikusok a jelenlegi árstopot illetően, de én jó dolognak tartom, igenis nézzük az érdekeinket, hogy ezzel is kedveznek nekünk.”

Vajda Tibor: „Rendszeresen figyelem a híradásokat, és megmondom őszintén, nagyon helyesen teszi a kormány, ha megvétózza az unió jelenlegi elképzeléseit az oroszokkal szembeni olaj­embargó tekintetében, máskülönben nagyon súlyos következményei lennének a hazai energiaellátásra, a gazdaságunkra, a mindennapi életünkre. Ha most drasztikusan megemelkednének az üzemanyagárak, akkor számítani kell arra is, hogy azzal arányosan drágulni fog más is, legfőképpen az élelmiszer­árak. Ezt nem szeretnénk. Pozitív intézkedésnek tartom, hogy az üzemanyag tekintetében is árstopot vezetett be a kormány, amit meg is hosszabbítottak.”