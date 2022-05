Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója szerint a díj elismerése a menedzsment elmúlt 22 éves erőfeszítéseinek és a vállalatcsoport több mint 600 munkavállalójának is, akik a pandémia alatt, több műszakban megfeszített munkával, magas színvonalon biztosították a megugró kereslet kielégítését. A GyártásTrend Magazin és kiadója, a PPH Media Kft. által kiírt Év Gyára versenyen összetett szempontrendszer alapján értékelték a jelentkező gyártó vállalatokat, és a meghirdetett kategóriák győzteseit.

Vajda Attila kiemelte, nagy eredmény, hogy a Vajda-Papír úgy nyerte meg az Év Gyára 2021 díjat, hogy több kategóriában - Termelés, Legjobb menedzsment folyamatok, Energiahatékonyság, Ipar 4.0, Innováció - pályázott, és ebből több kategóriában is legjobb lett. A vállalatvezető szerint a kiváló kollektívának, az üzemi dolgozóknak köszönhető, hogy az elmúlt években zajló modernizáció és fejlesztések eredményeit az auditbizottság elé tárva több kategóriában is a legjobbak lehettek és a szakmai fődíjat is elnyerhették a dunaföldvári gyáregységükkel. Az egyes kategóriákban versenyző eredményeikről elmondta, az iparágban hosszú távon sikeres vállalkozások integrált termelési struktúrában működnek, azaz az alappapír gyártás és feldolgozás egy vállalatcsoporton belül történik. Ennek érdekében a cégcsoport 2018 óta saját maga termeli dunaföldvári üzemében a gyártáshoz szükséges higiéniai alappapír jelentős részét. 2022 nyarára pedig elkészül a Vajda-Papír Csoport újabb gyáregysége is Dunaföldváron, így a Vajda-Papír háromszorosára növeli alappapír gyártási kapacitásait, a vállalat további növekedését világszínvonalú alappapírgyártó-géppel biztosítják majd.

Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója (j) és Pataki Zoltán operatív igazgató (b)

Vajda Attila elmondta, hogy a világ egyik legmodernebb higiéniai papírüzemének számító dunaföldvári gyárat 2018-ban adták át, 15 milliárd forintos beruházással, a fejlesztésen és a bővítésen pedig gyakorlatilag a nyitás óta dolgoznak. A most országos elismerést nyert gyáregység volumenét jól érzékelteti, hogy a gépcsarnokok alapozásához használt vasbeton és az épületszerkezetek súlya a Lánchíd súlyának többszöröse, a működő üzem pedig két futballpályányi területű raktárral rendelkezik.A zöld kötvényeink kibocsátásából és állami támogatásból megvalósuló üzembővítő beruházás stratégiai előnyt jelent a vállalat számára, ugyanis a vállalatcsoport gyártókapacitása 50 százalékkal, azaz 70 ezer tonnával nő, egy alappapírgyártó gépsor beüzemelése révén pedig teljessé válik a saját előállítású alapanyag biztosítása a cég higiéniai termékeihez - mondta Vajda Attila.



Hozzátette, hogy egyebek mellett az alapanyaggyártás és -ellátás menedzsmentben is számos új lépést tettek, hogy a gyártási folyamatok minél kisebb környezeti lábnyomot hagyjanak. Megemlítette, hogy a saját előállítású alapanyag biztosításával - a kieső szállítások révén - jelentős üzemanyag-megtakarítás érhető el, így károsanyag-kibocsátás-csökkentését eredményezi. Minden külső beszállító 500-1500 km-es közúti szállításon belül éri el a gyárat. Ezt figyelembe véve az alapanyag helybeni előállításával megtakarítható több mint 400 ezer liter üzemanyag - ismertette Vajda Attila.

Arról is beszámolt, hogy csökkentették a működéshez kapcsolható szén-dioxid-kibocsátást, és erősítették a fenntarthatóságot a gyártás és üzemeltetés területén is. A legújabb és legkörnyezetkímélőbb technológiákat építették be a gyárba, a gyártás is energiatakarékosan zajlik: 1 tonna alappapírt akár 26 %-kal kevesebb villamos energiával és 70 %-kal kevesebb víz felhasználással állítanak elő, mint a korábbi technológiával működő átlagos papír üzemek. A dunaföldvári irodai és szociális helyiségeket már most is technológiai hulladékhővel fűtik. A gyártás során keletkező összes papíripari mellékterméket felhasználják.

A csomagolóanyag-felhasználás is csökkent, és a csomagolóanyagok 100%-ban újrahasznosítható és újrahasznosított műanyagot is tartalmaznak. A társaság 60 százaléksra emelte az újrahasznosított anyagok arányát a műanyag elsődleges és másodlagos termékcsomagolások többségében, ezzel csaknem 600 tonnával csökkentette az új műanyagfelhasználást.

A 22 éves Vajda-Papír Csoport Magyarország piacvezető, legnagyobb kibocsátással rendelkező higiéniai papírtermék gyártó vállalata, a csoport árbevétele 2021-ben 52 milliárdról 57 milliárd forintra nőtt. A tíz százalékos forgalom növekedés döntő részét a magyarországi gyárak termelték, a norvégiai leányvállalat 16,7 milliárddal járult hozzá a teljesítményhez. A csoport EBITDA-ja 2,7 milliárd, adózás előtti eredménye pedig 1,5 milliárd forint lett. A szép eredményekben az export növekedése és a termékválaszték bővülése egyaránt szerepet játszott.

Szakmai fődíjat kapott a világ egyik legmodernebb higiéniai papírüzeme, a Vajda-Papír dunaföldvári gyára

Az Év Gyára versenyre minden magyarországi gyártóegységgel rendelkező, bármilyen méretű cég jelentkezhetett, és egy cég több gyártóegységgel is pályázhatott. A megmérettetésre 9 kategóriában nevezhettek a magyarországi gyártóegységgel rendelkező vállalatok, minden kategóriában külön értékeltek.

Az összetett Év Gyára díjat csak az a gyáregység nyerheti el, amely több kategóriában is érvényes pályázatot nyújtott be, és legalább az egyikben kategóriagyőztes lett. A Vajda-Papír több kategóriában is nyertes lett a KKV szektorban. Az összetett Év Gyára díjat külön osztották ki a 3–15 milliárd forint közötti éves nettó árbevételt elérő KKV vállalatoknak, valamint a 15 milliárd forint feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalatoknak.