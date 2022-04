A csoport EBITDA-ja 2,7 milliárd, adózás előtti eredménye pedig 1,5 milliárd forint lett. A szép eredményekben az export növekedése és a termékválaszték bővülése egyaránt szerepet játszott. Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója a tavalyi eredmények közzétételének apropóján úgy összegzett: beértek a fejlesztések, a cég sikeres kötvénykibocsátásokon van túl, és eredményesen folytatta külpiaci disztribúciójának erősítését. A vállalat életében a 2022-es év hatalmas mérföldkő lesz: átadják újabb dunaföldvári gyáregységüket és a kapacitásbővítéssel teljessé válik a higiéniai papírtermékeket gyártó piacvezető cég alapanyag ellátása. A Vajda-Papír idén a belföldi és az exportpiacokon is enyhe növekedéssel számol, de az ügyvezető igazgató azt is jelezte, hogy a globális energiaválság és az ukrajnai háború miatt a korábbinál kevésbé kiszámíthatóak a folyamatok. Az infláció gyorsulása a céget is sújtja, a cellulóz ára jelentősen emelkedett és a drágulás nem állt meg, a higiéniai papírtermékek iránti kereslet azonban továbbra is erős és folyamatos növekedést mutat.

Forrás: vegeldaniel.com

Vajda Attila hangsúlyozta, hogy 2020 után 2021-ben újabb rekordévet zárt a Vajda-Papír, és az idei kilátások is bíztatóak. Az ügyvezető beszámol róla: a Vajda-Papírnál jelentős a növekedés, 2021-ben közel 10 százalékkal nőtt a bevétel 2020-hoz képest, míg a volumen mintegy 8 százalékkal nőtt. Számos fejlesztés indult el a cégnél, amelyek idén le is zárulnak, utat nyitva a további fejlődés előtt. A koronavírus-járvány felértékelte az önellátás jelentőségét, nem véletlen, hogy a cég úgy növelte gyártókapacitását, hogy azzal egész Magyarország ellátása biztosított. Megemlítette a tavaly beüzemelt sebészeti arcmaszkgyártó gépet is, amivel a hazai arcmaszkellátás biztosításához járulnak hozzá.

A Vajda-Papír ügyvezető igazgatója beszámolt róla, hogy a dunaföldvári új üzemcsarnokuk felépítése a terveknek megfelelően halad, hamarosan átadják. Az itt beüzemelt alappapírgyártó gépsorral pedig a kapacitás növelésén túl teljessé válik a saját előállítású alapanyag biztosítása a higiéniai termékekhez, ami az ügyvezető szerint stratégiai előny a vállalat számára. A cég 16 milliárd forint értékű gyárberuházásához, amely 600 munkahelyet véd meg és 50 új munkahelyet teremt, a kormány 5,5 milliárd forint támogatást nyújtott a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében. A gyáregység az első fél évben már megkezdi a működést, és ennek köszönhetően a vállalatcsoport gyártókapacitása 50 százalékkal, 70 ezer tonnával, háromszorosára nőhet. Vajda Attila elmondta: ez a stratégiai előny lehetővé teszi, hogy az innovatív termékfejlesztés és az elérhető legmodernebb, energiahatékony technológia segítségével a magyar vállalat piacvezető pozíciója a régió még több országára kiterjedjen, az export tovább bővüljön. Kiemelte: a cég éves higiéniai alappapír-gyártása meghaladja a belföldi igényeket, így Magyarország önellátó is lehet ezekből a termékekből, a koronavírus-járvány alatt megnőtt kereslet mellett is. A higiéniai papírfogyasztás a higiénés elvárások és igények erősödésével folyamatosan emelkedik, Magyarországon is komoly még a növekedési potenciál, a cég ezért is döntött a beruházás mellett. A gyárbővítéssel üzembe helyezett gépsor termelését belföldön és külföldön egyaránt értékesítik majd, a vállalat ebből származó többletbevétele várhatóan eléri az évi 30 milliárd forintot. Vajda Attila emlékeztetett rá, hogy Dunaföldváron 2018. novemberében épült meg Európa legmodernebb, a régió legnagyobb papíripari üzeme 15 milliárd forintból, a beruházást Nagyvállalati Beruházási Támogatási programban 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a kormány. 2022-ben pedig átadásra kerül a gyárbővítés második üteme.

Vajda Papír Kft., Dunaföldvár.

Forrás: ©VajdaPapir

Európa legmodernebb és legnagyobb papírgyára fejlesztéseinek finanszírozását a vállalat önerőből, kormányzati támogatásból és kötvénykibocsátásokból fedezi. A jegybank kötvényprogramjában a 2020-as 11,2 milliárd forint értékű kibocsátást tavaly egy 9,9 milliárd forintos zöld kötvény kibocsátás követte. A magyar piacon vezető higiéniai papírtermékgyártó az első ipari termelő vállalat volt, amely megjelent a zöldkötvény-piacon. A csaknem 10 milliárdos forrással a cég nemcsak a dunaföldvári üzemének újabb gyáregységgel való bővítését alapozta meg, hanem egyben eleget tesz a vállalat zöld stratégiájában foglalt vállalásainak is.

Vajda Attila beszámolt arról is, hogy továbbra is magas a kereslet a cég termékei iránt, bár a tavalyi pandémiás hullámok már nem okoztak olyan felvásárlási rohamot, mint a 2020 márciusában - amikor a termelés 50 százalékkal haladta meg az átlagos havi szintet. A higiéniai papírtermékekből a belföldi fogyasztás 60-65 százalékát a Vajda-Papír állítja elő, de jelentős az export is, a termelés 40 százalékát szállítják külföldre. A Vajda-Papír Kft. az árbevételének már közel felét külföldön realizálja.

A vállalat a világ több mint 30 országába szállítja termékeit, tovább erősödött a jelenléte Skandináviában, és Közép-Kelet-Európában, illetve a Közel-Keleten és Észak-Afrikában és újabb értékesítési országokkal – Líbiával, Mongóliával, Írországgal, Máltával, Bermudával és a Szent Márton-szigettel – is bővült a külpiaci értékesítési hálózat. Vajda Attila a Vajda-Papír 2022-es terveiről elmondta: dinamikus a fejlődés belföldön és külföldön egyaránt, Magyarországon több ágazatban is bővítik együttműködéseiket, erősítik jelenlétüket a közintézményeket, szállodákat, ipari létesítményeket kiszolgáló közületi piacon. Az ügyvezető igazgató kiemelte: bízik benne, hogy a globális szinten is egyre súlyosabb energiaválság hatásait képesek ellensúlyozni és 2022-ben is árbevétel növekedéssel számolnak.

Vajda Papír Kft., Dunaföldvár.

Forrás: ©VajdaPapir

A társaság elérte egyik fő stratégiai célját a körforgásos hulladékgazdálkodással kapcsolatban: 60 százalékra emelte az újrahasznosított anyagok arányát az elsődleges és másodlagos műanyag termékcsomagolások többségében, ezzel csaknem 600 tonnával csökkentette az új műanyagfelhasználást - hangsúlyozta a cég alapítója. A vállalat a termékfejlesztés és gyártás során 2022-ben is kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, kiemelt cél az energiahatékonyság javítása, a megújuló energia minél nagyobb arányban történő felhasználása.

Vajda Attila a mérföldkövek közé sorolta a húsz év után tavaly újraindult papíripari szakképzést, és a cég ebben vállalt szerepét, valamint a társadalmi felelősségvállalás keretében megtett lépéseiket is. Hangsúlyozta, hogy a szakképzés piacképes tudást kínál, a gyakorlati ismeretek elsajátítására helyezi a fókuszt: a tanulók vállalati környezetben, akár leendő munkáltatójuknál tanulhatnak, gyakorolhatnak. Hozzátette, hogy a cég számára is eredményes az együttműködés, hiszen a papíriparban gyorsan változik a technológia, ma már egyre inkább kreatív, gondolkodó, a változásokhoz gyorsan alkalmazkodó munkavállalókra van szükségük. Az újrainduló szakképzés nélkülözhetetlen egy olyan gyorsan bővülő piacon, ahol évről évre látványosan nő a hozzáadott érték, a GDP-hez való hozzájárulás, a foglalkoztatottak száma és a befektetések értéke - hangsúlyozta.

Társadalmi felelősségvállalási programjában a Vajda-Papír a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal működik együtt évek óta. Legutóbbi biztosították a higiéniai papírterméket az Ukrajnából menekülőket ellátó szálláshelyeken és segítségpontokon. Idén még több közös akciót is szerveznek a szeretetszolgálattal, a tervek között szerepel a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok támogatása. Tavaly novemberben négyszáz négytagú rászoruló családot, júniusban pedig hatezer hátrányos helyzetű gyermeket látott el egy évre elegendő higiéniai papírtermékkel a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül. A cég két kamionnyi, több mint tíz tonna higiéniai papírterméket – a többi közt papírzsebkendőt és papírtörlőt – adományozott a Szeretetszolgálat esélyteremtő gyermekprogramjai keretében a hátrányos helyzetű gyermekek számára működtetett óvodáknak, általános iskoláknak, a "Játszva megelőzni!” Játszótér Program szociális játszóházainak és a nevelőszülői hálózatnak.