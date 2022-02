Dunaújváros - Azt nem mondhatjuk, hogy hatalmas forgalmat bonyolított le tegnap a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac, de azt sem mondhatjuk, hogy eseménytelen volt.

Ezzel kapcsolatban Pásztor László, aki a feleségével évtizedek óta jár Kecelről a dunaújvárosi piacra, így fogalmazott: – ez a hét nem volt jó, de a piac már csak ilyen. Egyszer fent, egyszer lent.

A feleségével, Zsuzsával füstöltárukat kínálnak a vásárlóknak, és ahogy megtudtuk tőlük, e téren is szezonális az élet. Ilyenkor év elején a hurka és a kolbász megy a legjobban, sonkából nem sokat adnak el.

De itt Pásztor László megjegyezte, ez csak átmeneti állapot, hiszen közeleg a húsvét, amire már készülnek is. Részükről nem lesz akadálya annak, hogy az úgynevezett magyaros sonka kerüljön azok asztalára, akik szeretnék, hogy ott legyen. (De ennyire ne menjünk előre, hiszen még a karácsonyi, újévi nagy étkezéseket sem hevertük ki igazán.)

A füstölt áruknak is van szezonjuk, most a hurka és a kolbász kelendő

Viszont az tény, hogy a tavasz bontogatja a szárnyait a piacon, hiszen a zöldhagyma, a hónapos retek mellett már epret is láthattunk. Igaz, hogy még nem hazai, nem is szabadföldi, de ránézésre kelleti magát, nem is olyan drágán, mivel 2800 forint kilója. A „nem is olyan drágán” talán sokaknak bánthatja a fülét, de ha azt vesszük, hogy tavaly az eperszezon csúcsán a hazait is körülbelül ennyiért vásárolhattuk meg, akkor talán nem biztos, hogy ördögtől való az állításunk. Az viszont tény, hogy a paprika ára nagyon elszabadult, mostanság tényleg csak az ínyencek használják fel egy-egy étel alapanyagául, mert 2000 forint kilója. A paradicsom valamivel kevesebbet kóstál, ahhoz már 1300 forintért is hozzájuthatunk, természetesen kilónként.

A végkövetkeztetés: nem a lecsókészítés időszakát éljük, jobban járunk, ha a hét végén egy remek – tejföllel gazdagon - csirkepaprikást készítünk nokedlivel, persze uborkasalátával.