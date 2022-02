Dunaújváros - Igaz, hogy még csak február vége van, de a tavasz közelsége már nagyon érződik. Ezt tapasztaltuk legutóbb a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon. A standokon már pompáznak a tavasz hírnökei: a virágpalánták, amiket akár már a hét végén is kiültethetünk a kiskertbe vagy a balkonládákba. Az árfekvésük – mondjuk úgy – szélsőséges, egy-egy palántát 300-tól 1000 forintig vásárolhatunk. Az évelő szegfű például 300, a korallvirág 990 forint.

Elsőre furcsa volt azt hallani, hogy ezek már kiültethetők, hiszen általában azt tanácsolják, hogy amíg a májusi, talaj menti fagyok nem szűnnek meg, fölösleges palántázni. Azonban az egyik árustól megtudtuk, azok a virágpalánták, amik most kaphatóak a piacon, fagytűrőek és évelők. A legnagyobb választék a primulából volt, ezer színben, a fehértől a liláig pompáznak.

A primuláról (közismertebb nevén kankalin) – amely a kiskertünknek vagy az erkélyünknek látványos eleme lehet –, érdemes tudni, hogy kora tavasszal nyíló virág, a kanka­linfélék családjába ma már több mint négyszáz fajta tartozik. A primula nem kedveli a túl meleget, a hűvösebb levegő mellett a világosságot nagyon szereti.

Láthattunk még százszorszépet és boglárkát is. Ami meglepetés volt tegnapi körképünkön, hogy megjelent a húsvét egyik szimbóluma a barka. (Bár tudjuk, a húsvét mozgóünnep, és legkorábban március 22-ére esik húsvét vasárnap, úgyhogy addig is még egy hónapunk hátra van.) Igaz, csak két asztalon láttunk, csokorja nem is olyan drága, mérettől függően 300 és 500 forint között mozog.

A barka egyik „tulajdonosa”, arra a kérdésünkre, hogy nem túl korai-e, hogy ilyenkor barkát vásárolhatunk, azt válaszolta, igen, és tart is attól (mert idén későn lesz húsvét), hogy addigra már nem lesz barka. Ennyit az utóbbi évek abnormálisan enyhe teleiről.

Egyre több a hónapos retek, csomagjáért 220 és 250 forint között juthatunk hozzá. A görög eper is megjelent, mindössze 1800 forint kilója. Ezeknek a messziről jött gyümölcsöknek nem vagyok a híve. Ugyanis az éretlenül leszedett eper út közben bepirosodik, de a cukortartalma nem nő. Ezért azt gondolom, érdemes megvárni a hazait.