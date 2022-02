– A drónok mezőgazdasági munkája alapvetően három fő részre osztható: létezik permetező, monitoring- és kontrollalkalmazás. Magyarországon a permetezés a legnépszerűbb – mondta Seres Marcell.

A drónnal való kijuttatás gyors és költséghatékony. A termőföldön nincs taposási kár, a felázott talaj fölött is lehet dolgozni és lényegesen kevesebb víz, valamint kijuttatandó anyag fogy. A gazdák akár ötven százalékot is meg tudnak takarítani. Marcell fő területe a tápanyag-kijuttatás. Az alapanyagot azonban nem ő szerzi be, azt minden esetben a gazda és a növényorvos egyezteti.

A terepmunka mindig felméréssel kezdődik. Egy kisebb drónnal Marcell bejárja a termőföldet, majd a laptopon futó szoftver segítségével a mért adatok alapján kiszámolja és megtervezi a repülési útvonalat. Ebből látja, hogy hány soronként szükséges kivenni a gépet akkumulátorcserére, valamint a tartályok újratöltésére. – Az ember sokszor nem is gondolná, hogy fizikailag milyen megterhelő egész nap cserélgetni a tartályt és az akkumulátorokat. Nem csak az állóképesség létfontosságú, fejben is nagyon kell koncentrálni az eszköz reptetésére – mondja.

Gépe hatméteres sávot tud egyszerre lefogni a földtáblából. A drón egy 16 vagy 20 literes tartályból adagolja a kijuttatandó szert. A szerkezet munkája precízebb, mint a régi típusú permetezőé, ugyanis a propellerek a levegő keverésével segítik az anyagot eljuttatni a növényzet minden részére.

A mezőgazdaságban használt szerkezetek típusa és kialakítása mindig egy adott, speciális tevékenységre irányul. A gyártóknak szigorú feltételeknek kell megfelelni és előírt tanúsítványokkal kell ellátniuk a közeli jövőben ezeket a gépeket.

– Hogy valaki drónpilóta legyen, szükséges elvégeznie bizonyos alapképzéseket, meg kell szereznie az A1/A3 és A2 drónjogosítványt, részt kell vennie egy növényvédelmi alaptanfolyamon, valamint a pilóta nélküli légi járműves növényvédelmi alapok képzést is muszáj elvégeznie. Szolgáltatóként a munkavégzéshez elengedhetetlen a LUC-engedély is (könnyű UAS üzembentartói tanúsítvány). Az alap gép önmagában nem elegendő, szükséges hozzá egy aggregátor, pótakkumulátorok, folyadéktartályok, egy kisebb drón és egy laptop, illetve nem utolsósorban egy nagy autó, amibe mindez belefér.

– Én két éve foglalkozom ezzel. Jelenleg a kereslet sokkal nagyobb, mint a kínálat. Hatalmas igény van a drónok munkájára, ám jelenleg a szabályozások megnehezítik a munkavégzést, mert a technológia fejlődése gyorsabb, mint a szabályozások kialakítása és jóváhagyása. Kevesen is csináljuk, mert nagyon drágák az eszközök, és a szabályozások még nem teljesen tiszták – mondja Seres Marcell.

Ez a munka abszolút szezonális, a pilóták tavasztól őszig dolgoznak, igazodva a mezőgazdasághoz. Természetesen az időjárás erősen befolyásolja a munkavégzést, hiszen extrém körülmények között a drónok nem repülhetnek. A téli időszak a karbantartás és a tervezés, illetve a regenerálódás ideje. Bár minden munka után szükséges a szerkezet megtisztítása, a nagyobb mértékű, szétszerelést igénylő szervizelésre csak télen, a pihenőidőszakban van idő. – Meghibásodás esetén Budapesten tudunk javíttatni, de jártam már Debrecenben is, mert az alkatrészek ellátottsága igen döcögős. Ha valami éppen nem elérhető, előfordulhat, hogy heteket kell várni, ami nagy kiesést tud okozni. Éppen ezért, amiből csak tudok, előre betárazok a szezon elejére. Ilyenek például a propellerek, mert azok egy fával való ütközésben vagy egy váratlan kényszerleszállásban a tábla közepén könnyen eltörhetnek. Ha nem tudom azonnal cserélni, akkor nem tudom befejezni a munkát, ami újabb időveszteséggel és újratervezéssel jár – tette hozzá.

Az ország szinte bármely részére kaphat ajánlatot munkavégzésre, keresik a gazdák a pilótákat

– Több céggel és pilótával vagyok kapcsolatban, így a közvetlen megkeresések mellett egymásnak is tudunk jelezni és munkát átadni. Szerencsére elégedettek az ügyfeleim. A drónpilóták munkájára nagy hatással vannak az extrém domborzati viszonyok és a területet körbevevő fák és villanypóznák. Sok kisebb parcella permetezése jóval hosszabb ideig tart. Ahány parcella, annyi szét- és összeszerelés, autóból ki- és bepakolás. A drón önmagában húsz kilogramm, mozgatása nem egyszerű. Repüléskor általános szabály, hogy a pilótának minden esetben szabad szemmel látnia kell az eszközt. Így hiába tud messzebb, vagy magasabbra repülni a masina, mint ami szabad szemmel könnyen követhető és látható. Az erre vonatkozó szabályokat Seres Marcell sosem hágja át, hiszen ezzel veszélyeztetné az engedélyét.