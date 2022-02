De, ha már a növekedés szóba került, azt megállapíthatjuk, hogy a paradicsom és a paprika, amely egész télen normális körülmények között tartotta az árát, most egy kicsit meglendült. Ezer forint alatt már nincs paprika, de volt 1300-ért is – persze kilónként, a paradicsom pedig 800 forintnál kezdődik. A déligyümölcsöknél is jelentős áremelkedést észlelhettünk. A narancs kilónkénti 600 forintos ára még elviselhetőnek mondható, de a mandarint általában 1000 forint körül vásárolhatjuk meg. A citrom 1200 forintos kilónkénti áráról már ne is beszéljünk.

A paprika és a paradicsom ára megindult felfelé

Viszont örömteli az, hogy fokhagyma terén jól állunk. Ez alatt azt érjük, hogy importtal nem nagyon találkozni, a termékek jelentős része magyar. (Még két évvel ezelőtt is ritka volt, mint a fehér holló, a magyar fokhagyma, és ha az volt kiírva a standra, hogy magyar, az általában akkor is kínai volt.)

Az árak is egészen elfogadhatóak, már 1200 forintért is kapható egy kilogramm, de 2000 forint fölött nincsen. Ha már a fokhagymánál tartunk, érdemes a jótékony hatásairól néhány szót ejteni. Elsőként például azt, hogy bármilyen hihetetlen, de sütve jótékonyabb hatással van a szervezetre, mint nyersen.

Az bizonyított tény, hogy a fokhagyma az egyik legegészségesebb élelmiszer a világon. (Induljunk csak ki abból, hogy a legendák szerint a vámpírok ellen is hatásos.) A koleszterinszint csökkentéséhez, a magas és alacsony vérnyomás szabályozásához, koszorúér-betegség kezeléséhez, a vérkeringés javításához, szívroham megelőzéséhez hagyományosan alkalmazzák.

A sült fokhagyma pedig egy egyszerű dolog. A fokhagymafejeket egészben, héjastól alufóliába csomagoljuk, előtte sózzuk, meglocsoljuk olívaolajjal, de a napraforgóval sem tévedünk. Egy fél óra a sütőben légkeveréssel 160 Celsius-fokon, és máris kész a csemege, ami a sütés után szinte magától kibújik a héjából. A fokhagymakrémleves elképzelhetetlen nélküle.