Azt kevesen tudják, hogy az szja-mentesség és a minimálbér emelkedése miatt a diákmunka is jóval kifizetődőbbé válik. A Magyar Távirati Iroda – MTI – legfrissebb közleményéből kiderült, hogy az átlagos nettó órabérek akár 200 forinttal is emelkedhetnek. Az iskolaszövetkezetek és diákmunka-szövetkezetek keretében végzett diákmunka esetében a bruttó béreket eddig is csak az szja terhelte, de mivel rájuk is vonatkozik a 25 éven aluliak adókedvezménye, így a nettó bérük jelentősen megemelkedhet. Nemrég készült egy statisztikai felmérés arról, hogy a tanulmányaik mellett dolgozó diákok hogyan fogadják ezen változásokat, ebben a megkérdezettek 77 százaléka úgy fogalmazott, hogy nagyon örül az szja visszatérítésének, 40 százalékuk pedig szívesebben vállalna így munkát, hogy a bérüket egyáltalán nem terheli semmilyen adó. Ami a minimálbér emelkedését illeti, az azért érinti a diákokat, mert az órabér már sehol nem lehet nettó 1150 forintnál kevesebb, a legalább középfokú végzettséget igénylő munkák esetében pedig legalább 1495 forintra emelkedik. Ez már csak azért is számít kiemelten kedvezőnek, mert az egyik legnagyobb hazai diákmunka-közvetítő cég adatai szerint 2021-ben a fizikai és irodai munkakörökben, továbbá a vendéglátás területén is bruttó 1200 és 1300 forint között mozogtak az órabérek. Az IT-ismereteket is igénylő irodai munkáknál 1700 forint fölött voltak.

Az, hogy ez vajon mennyivel több diák munkavállalót érint, az leginkább a tavasz végén, illetve a nyári szezon kezdetén fog kiderülni, ugyanis általában ekkor jelentkeznek a legtöbben diákmunkákra. Ilyenkor gyakran strandi büfékbe, lángosozókba mennek kipróbálni magukat, de parkolóőrként vagy jegyszedőként is gyakran látni a középiskolás korosztályt.