A Paks II Zrt. honlapján beszélgetésünk idején a legfrissebb hír, hogy elindult az ötös blokk reaktorépületének engedélyezése.

– Ez mennyire fontos momentum a projekt történetében?

– Azt gondolom, ez egy újabb rendkívül jelentős mérföldkő, hiszen az engedélykérelem már a blokkok üzemeltetéséhez szükséges épület megépítésére vonatkozik. Már több kulcsfontosságú engedélyt megszereztünk, de azt is látni kell, hogy egy atomerőművet megépíteni, az építést előkészíteni komoly tervezést igénylő, aprólékos munka. Gondoljunk csak bele, hogy az orosz fővállalkozónak valójában az első csavartól az utolsó szerelvényig részletekbe menően le kell írnia, miként építi meg az atomerőművet. A dokumentációt ezután előbb a mi szakembereink veszik górcső alá, majd pedig a nukleáris hatóság elé kerül.

– Milyen mérföldköveket hagytak mostanáig maguk mögött?

– Hadd térjek vissza a projekt indulásához – ha nem is az első momentumhoz –, s hadd utaljak arra a döntésre, ami megalapozta a munkánkat. 2009. március 30-án példátlan egyetértésben 330 igen, 6 nem és 10 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés az új atomerőműi blokk, blokkok felépítésének előkészítéséhez hozzájáruló határozati javaslatot. Öt évvel ezt követően született meg a kormányközi megállapodás arról, hogy a meglévő és megbízhatóan teljesítő blokkokhoz hasonlóan orosz tervezésű, nyomottvizes reaktorokat létesítünk. Ennek nyomán elkezdődött egy igen sok összetevős, bonyolult feladat, az engedélyezés. Az, hogy az új blokkok kereskedelmi üzembe állításáig hatezer engedélyre van szükség, már jelzi ennek a feladatnak a súlyát. Ám ezt még tovább lehet árnyalni azzal, hogy vannak olyan komplex eljárások, amelyeket több tízezer, esetenként több százezer oldalnyi dokumentáció alapoz meg. El lehet képzelni, hogy ezek mögött micsoda munka van! A telephelyengedélyt és a környezetvédelmi engedélyt már megszereztük, jelenleg a létesítési engedélyezés folyik. Birtokunkban van a fizikai védelmi engedély, a villamosipari létesítési engedély, és még sorolhatnám.

Mittler István, a Paks II Zrt. kommunikációs igazgatója

– Aki a telephely felé jár, azt látja, hogy ott már sürögnek-forognak a munkagépek…

– Hogyne, hiszen azt megelőzően, hogy elkezdődik magának az atomerőműnek a megépítése, szükség van arra, hogy megépüljenek azok a gyártóbázisok, raktárak, üzemek, amelyek ki fogják szolgálni a gigantikus építkezést. Az úgynevezett felvonulási területen folyamatos a munka, öt komplexumban összesen 18 épület vagy építmény létesítése halad párhuzamosan. Épül a betonüzem, az acél- és betonacél-szerelő üzem komplexuma, több igazgatási és kiszolgálóépület, a korróziógátló munkálatok komplexuma és egy fővállalkozói raktár is. Négy épület – egy konyha-étterem, illetve három irodaház – már áll. Tavaly szeptemberben a mérnökeink birtokba vették az utóbbiak egyikét, amit mi Erőmű-beruházási Központnak hívunk. Itt dolgozik a mérnökgárdánk, s ez azért fontos, mert közvetlenül a majdani blokkok tőszomszédságában sokkal hatékonyabban tudnak a kivitelezési feladatokkal foglalkozni.

– Manapság egyre nagyobb kihívás jó munkaerőt találni. Hogy áll e tekintetben a Paks II projekt?

– Természetesen mi is szembesülünk ezzel a problémával, éppen ezért több olyan programunk van, ami a szakember-toborzást, a munkaerő-biztosítást szolgálja, és a képzés, továbbképzés is kiemelt jelentőséggel bír a társaságunknál. Örömmel mondhatom, hogy a tapasztalat, a rutin és a korszerű tudás elegye nálunk megvalósul. Sok, több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégánk van, ugyanakkor nagyon fiatal a csapat – az átlagéletkor 40 év körül mozog. Büszkén mondhatjuk, hogy hasonlóan a jelenleg is működő atomerőmű egykori építéséhez, most is a területet jól ismerő, motivált, kiváló felkészültségű szakemberek dolgoznak Pakson.

Készül az erőmű-beruházást kiszolgáló építési-szerelési bázis

A fiatalokat már az iskolapadban megszólítjuk. Ösztöndíjprogramunk van, gyakorlati lehetőséget, részmunkaidős állást biztosítunk, elmaradhatatlan résztvevői vagyunk az egyetemi állásbörzéknek. És – engedtessék meg, hogy egy kicsit a saját szakterületemet emeljem ki – nagy figyelmet szentelünk a lakosság tájékoztatásának, s azon belül is annak, hogy a pályaválasztás előtt állók, pályakezdők megismerjék a projektet. Az atomerőmű egykori „csikócsapata”, azaz a pályájukat ott kezdő mérnökök évtizedek múltán is itt, Pakson dolgoznak. Ők azok, akik az utolsó csavarig ismerik a létesítményt. Nálunk hasonló szakembergárda jött, jön létre annak érdekében, hogy a kor elvárásainak megfelelő, korszerű atomerőművet építsünk. A projektért felelős miniszter, Süli János fogalmazott úgy társaságunk saját lapjának első számában, hogy „mi itt Pakson történelmet írunk”. Gondoljunk csak bele, hogy az ország áramellátásában évtizedeken át kulcsszerepet játszó erőművet megépíteni minimum ipartörténeti jelentőséggel bíró feladat.

– Ebben a munkában milyen vezérelvek mentén haladnak?

– Sokan sürgetnének bennünket, de mindig, mindenütt elmondjuk, hogy a legfontosabb, mindent felülíró szempont a biztonság. Ezzel együtt azt tűztük célul, hogy az új blokkok 2029-ben, illetve 2030-ban csatlakoznak a magyar villamosenergia-hálózatra, hogy azután legalább 60 éven át garantálják az olcsó, klímabarát villamos energiát a magyar lakosság és a magyar ipar számára.