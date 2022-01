Az idei kilátásokról Márkli Jánossal, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetőjével beszélgettünk.

– Tavaly minden munkát elvégeztünk, decemberben befejeztük az őszi mélyszántást, az értékesítéssel sincs problémánk, megvan az állandó felvevőpiacunk. Most nincs tennivaló a földeken, a dolgozóink pihennek – tudtuk meg a szakembertől.

Ezt jó hallani, de azt már kevésbé, hogy a januári időjárás kimondottan kedvezőtlen – legalábbis szinte minden szakember panaszkodik – a mezőgazdaság számára. Volt itt minden: eső, ónos eső, hó, meleg, fagy.

Márkli János szerint nagy a gond:

– Nagyon kevés a csapadék, ez a legnagyobb baj. A száraz hideg egyáltalán nem tesz jót a növényeknek. Az amúgy is gyenge repce nem biztos, hogy túléli ezt az időjárást. A száraz hidegnek csupán egy előnye van, elpusztítja a kártevőket. A hirtelen időjárás-változások nem csak az embert, a növényeket is megviselik. A gyökerek hol megfagynak, hol kiengednek. Tizenöt-húsz centiméteres hótakaró kellene. Már csak azért is, mert hiába szórtuk ki a műtrágyát, csapadék nélkül nem tud a földbe jutni, vagyis alig ér valamit a munkánk. Arról nem is beszélve, hogy folyamatosan megy fel a műtrágya ára. A tonnánkénti ára egy év alatt hatvanezer forintról kétszáznegyvenezerre nőtt, ugyanígy egyre jobban növekednek a növényvédő szerek árai is. A gépek alkatrészeiért is egyre többet kell fizetni. Minket ez annyira nem érint, mivel folyamatosan végzünk karbantartást, nem várjuk meg, hogy egy gépünk lerobbanjon.

Januárban volt itt minden: eső, ónos eső, hó, meleg, fagy Fotó: MK/TN

Az ügyvezető elmondta, nekik is árat kell majd emelniük, mert különben veszteséggel működnének, és ha ők árat emelnek, azt a lakosság is megérzi majd, hiszen a termékek árai is növekednek majd, és ez érinti a húsárakat is, mivel a takarmánykukoricáért az állattenyésztők jóval többet fizetnek, mint korábban.

Márkli János, a Pentele Zrt. ügyvezetője Fotó: Laczkó Izabella/archív

– Sajnos a szélsőséges időjáráshoz nem lehet alkalmazkodni. Az árak alakulását sem lehet megjósolni, előre nem lehet kiszámítani semmit, ezért nagy a rizikónk – fejezte be beszélgetésünket Márkli János.

Végezetül az áremelkedésről két adat: Magyarországon tonnánként átlagosan 98,9 ezer forint, áfa és szállítási költség nélküli termelői áron kereskedtek az étkezési búzával január második hetében. Ez az árszint negyvenhét százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának árát. A takarmánykukorica átlagosan 87,7 ezer forintos tonnánkénti termelői áron forgott január második hetében, az egy évvel korábbit negyvennégy százalékkal múlta felül. Tehát alapos változásokról beszélhetünk.