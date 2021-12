A kukorica és a napraforgó is megsínylette a szárazságot, különösen az előbbi. Egy évvel ezelőtt tíz tonna kukoricát arattak, az idén ennek a felét. A napraforgó esetében kicsik lettek a tányérok és a magok is, 2,2 tonnát gyűjtöttek be hektáronként.